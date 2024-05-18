Куренков доложил Путину, сколько домов в России остаются подтопленными

Куренков: 1373 дома в регионах России остаются подтопленными
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Александр Куренков сообщил, что 1373 дома остаются подтопленными Фото:

В регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Об этом доложил президенту
РФ Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков.

«На сегодняшний день подтоплены 1373 дома», — сказал Куренков в ходе совещание по борьбе со стихийными бедствиями. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России поддержит регионы, пострадавшие от паводков. Кабмин выделит им дополнительную помощь.

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В регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков. «На сегодняшний день подтоплены 1373 дома», — сказал Куренков в ходе совещание по борьбе со стихийными бедствиями. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России поддержит регионы, пострадавшие от паводков. Кабмин выделит им дополнительную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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