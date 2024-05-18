Куренков доложил Путину, сколько домов в России остаются подтопленными

Куренков: 1373 дома в регионах России остаются подтопленными

18 мая 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Александр Куренков сообщил, что 1373 дома остаются подтопленными Фото: Владимир Андреев © URA.RU В регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Об этом доложил президенту

РФ Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков. «На сегодняшний день подтоплены 1373 дома», — сказал Куренков в ходе совещание по борьбе со стихийными бедствиями. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России поддержит регионы, пострадавшие от паводков. Кабмин выделит им дополнительную помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В регионах России остаются подтопленными 1373 дома. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков. «На сегодняшний день подтоплены 1373 дома», — сказал Куренков в ходе совещание по борьбе со стихийными бедствиями. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что подтопленные дома находятся в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России поддержит регионы, пострадавшие от паводков. Кабмин выделит им дополнительную помощь.