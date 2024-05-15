Мишустин: кабмин поддержит регионы, пострадавшие от паводков

15 мая 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что правительство окажет дополнительную поддержку регионам, пострадавшим от паводков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России поддержит регионы, пострадавшие от паводков. Кабмин выделит им дополнительную помощь. «У нас целый блок вопросов, которые касаются помощи российским субъектам. Прежде всего — тем, которые пострадали от паводков и наводнений. Этой весной они достигли рекордных уровней и привели к чрезвычайным ситуациям в ряде регионов. Это, в частности, Оренбургская область, Курганская область. Многие люди лишились жилья, имущества, хозяйства», — сказал Мишустин. Его слова приводятся на официальном сайте правительства. Он рассказал, что Курганской области будет направлено четыре млрд рублей, которые будут направлены на ликвидацию ущерба, выплаты жителям, в частности единовременные и в связи с утратой имущества и ремонт поврежденного жилья или приобретение нового (если таковое было разрушено). По словам Мишустина также будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов соцсферы, здравоохранения и образования. Мишустин напомнил, что правительство ранее направило около 500 млн рублей на помощь жителям Оренбургской области. Теперь, по его словам, будет выделено пять млрд рублей, которые позволят восстановить поврежденные объекты коммунального хозяйства. Он также призвал оказывать поддержку компаниям, помочь им сохранить кадры. Для этого им будет предоставлена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, чей срок оплаты наступил 1 апреля 2024 года. «Эти льготные условия станут доступны предприятиям и организациям Оренбургской области, доходы которых во время чрезвычайной ситуации сократились более чем на треть. Рассчитываем, что такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и направить освободившиеся ресурсы на восстановление и решение текущих задач», — резюмировал Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России поддержит регионы, пострадавшие от паводков. Кабмин выделит им дополнительную помощь. «У нас целый блок вопросов, которые касаются помощи российским субъектам. Прежде всего — тем, которые пострадали от паводков и наводнений. Этой весной они достигли рекордных уровней и привели к чрезвычайным ситуациям в ряде регионов. Это, в частности, Оренбургская область, Курганская область. Многие люди лишились жилья, имущества, хозяйства», — сказал Мишустин. Его слова приводятся на официальном сайте правительства. Он рассказал, что Курганской области будет направлено четыре млрд рублей, которые будут направлены на ликвидацию ущерба, выплаты жителям, в частности единовременные и в связи с утратой имущества и ремонт поврежденного жилья или приобретение нового (если таковое было разрушено). По словам Мишустина также будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов соцсферы, здравоохранения и образования. Мишустин напомнил, что правительство ранее направило около 500 млн рублей на помощь жителям Оренбургской области. Теперь, по его словам, будет выделено пять млрд рублей, которые позволят восстановить поврежденные объекты коммунального хозяйства. Он также призвал оказывать поддержку компаниям, помочь им сохранить кадры. Для этого им будет предоставлена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, чей срок оплаты наступил 1 апреля 2024 года. «Эти льготные условия станут доступны предприятиям и организациям Оренбургской области, доходы которых во время чрезвычайной ситуации сократились более чем на треть. Рассчитываем, что такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и направить освободившиеся ресурсы на восстановление и решение текущих задач», — резюмировал Мишустин.