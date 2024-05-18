Природа Погода Последняя декада мая в Челябинске будет дождливой. Скрин 19 мая 2024 в 00:13 Размер текста - 17 + В Челябинске в конце мая ожидаются дожди и грозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В последняя декаду мая в Челябинске ожидаются дожди и грозы. При этом дневные температуры не будут превышать 21 градуса тепла. Об этого говорится на сайте «Гисметео». «Дожди ожидаются 22 и 24 мая. 26 мая прогнозируется гроза. Ночные температуры максимально будут достигать 12 градусов тепла, а дневные — 21 градуса», — сообщается в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Осадки также планируются с 29 по 31 мая. Ранее синоптики сообщили, что жителей Челябинска ожидают летом только три жаркие недели — одна в июне и две в августе. Грозы и дожди планируются в Челябинске в конце мая Скрин сайта «Гисметео» https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В последняя декаду мая в Челябинске ожидаются дожди и грозы. При этом дневные температуры не будут превышать 21 градуса тепла. Об этого говорится на сайте «Гисметео». «Дожди ожидаются 22 и 24 мая. 26 мая прогнозируется гроза. Ночные температуры максимально будут достигать 12 градусов тепла, а дневные — 21 градуса», — сообщается в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Осадки также планируются с 29 по 31 мая. Ранее синоптики сообщили, что жителей Челябинска ожидают летом только три жаркие недели — одна в июне и две в августе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям