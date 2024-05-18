18 мая 2024
17 мая 2024

Последняя декада мая в Челябинске будет дождливой. Скрин

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Ливень. Челябинск, погода, непогода, капли дождя, ливень, климат, дождь, стихия, стекло
В Челябинске в конце мая ожидаются дожди и грозы Фото:

В последняя декаду мая в Челябинске ожидаются дожди и грозы. При этом дневные температуры не будут превышать 21 градуса тепла. Об этого говорится на сайте «Гисметео».

«Дожди ожидаются 22 и 24 мая. 26 мая прогнозируется гроза. Ночные температуры максимально будут достигать 12 градусов тепла, а дневные — 21 градуса», — сообщается в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».

Осадки также планируются с 29 по 31 мая. Ранее синоптики сообщили, что жителей Челябинска ожидают летом только три жаркие недели — одна в июне и две в августе.

Грозы и дожди планируются в Челябинске в конце мая
Грозы и дожди планируются в Челябинске в конце мая

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В последняя декаду мая в Челябинске ожидаются дожди и грозы. При этом дневные температуры не будут превышать 21 градуса тепла. Об этого говорится на сайте «Гисметео». «Дожди ожидаются 22 и 24 мая. 26 мая прогнозируется гроза. Ночные температуры максимально будут достигать 12 градусов тепла, а дневные — 21 градуса», — сообщается в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Осадки также планируются с 29 по 31 мая. Ранее синоптики сообщили, что жителей Челябинска ожидают летом только три жаркие недели — одна в июне и две в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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