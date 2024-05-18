В Челябинске в конце мая ожидаются дожди и грозы
В последняя декаду мая в Челябинске ожидаются дожди и грозы. При этом дневные температуры не будут превышать 21 градуса тепла. Об этого говорится на сайте «Гисметео».
«Дожди ожидаются 22 и 24 мая. 26 мая прогнозируется гроза. Ночные температуры максимально будут достигать 12 градусов тепла, а дневные — 21 градуса», — сообщается в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».
Осадки также планируются с 29 по 31 мая. Ранее синоптики сообщили, что жителей Челябинска ожидают летом только три жаркие недели — одна в июне и две в августе.
Грозы и дожди планируются в Челябинске в конце мая
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!