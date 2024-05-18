18 мая 2024

Гладков сообщил о последствиях сброса взрывного устройства в Белгородской области

Гладков: при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два мирных жителя пострадали в результате сброса взрывного устройства ВСУ с помощью дрона на Белгородскую область. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали», — написал Гладков в telegram-канале. Он сообщил, что пострадавшие женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они доставлены в больницу.

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Два мирных жителя пострадали в результате сброса взрывного устройства ВСУ с помощью дрона на Белгородскую область. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали», — написал Гладков в telegram-канале. Он сообщил, что пострадавшие женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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