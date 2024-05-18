Гладков сообщил о последствиях сброса взрывного устройства в Белгородской области

Женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два мирных жителя пострадали в результате сброса взрывного устройства ВСУ с помощью дрона на Белгородскую область. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали», — написал Гладков в telegram-канале. Он сообщил, что пострадавшие женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они доставлены в больницу.
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