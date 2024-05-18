Гладков сообщил о последствиях сброса взрывного устройства в Белгородской области

Гладков: при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ пострадали два человека

19 мая 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два мирных жителя пострадали в результате сброса взрывного устройства ВСУ с помощью дрона на Белгородскую область. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали», — написал Гладков в telegram-канале. Он сообщил, что пострадавшие женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они доставлены в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два мирных жителя пострадали в результате сброса взрывного устройства ВСУ с помощью дрона на Белгородскую область. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали», — написал Гладков в telegram-канале. Он сообщил, что пострадавшие женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они доставлены в больницу.