Развожаев заявил о ракетной атаке на Севастополь

Средства ПВО отражают ракеты ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что российские средства ПВО работают, атака противника отражается.
«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», —
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