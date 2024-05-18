18 мая 2024

Развожаев заявил о ракетной атаке на Севастополь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, с-400,  stock
Средства ПВО отражают ракеты ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что российские средства ПВО работают, атака противника отражается.

«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие и меры безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что российские средства ПВО работают, атака противника отражается. «В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие и меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...