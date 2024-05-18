Развожаев заявил о ракетной атаке на Севастополь

19 мая 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Средства ПВО отражают ракеты ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что российские средства ПВО работают, атака противника отражается. «В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие и меры безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что российские средства ПВО работают, атака противника отражается. «В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие и меры безопасности.