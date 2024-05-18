18 мая 2024

Минобороны ФРГ запросило у правительства 3,8 млрд евро на помощь Украине

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Предложение о выделении средств будет представлено парламенту в июне
Предложение о выделении средств будет представлено парламенту в июне Фото:

Министерство обороны Германии обратилось к правительству с предложением выделить дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Украине. Об этом сообщает газета Bild.

«Германия не должна терпеть неудачи в укреплении безопасности Украины. Если это возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году», — передает данные МО Германии Bild am Sonntag.

Первоначально на военную поддержку Киева было выделено 7,1 млрд евро, но почти все средства уже распределены. Встречи главы ведомства Бориса Писториуса с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером свидетельствуют о серьезном намерении помочь Киеву. Предложение о выделении дополнительных средств будет представлено парламенту в июне. Как говорится в материале, в 2025 году бундесвер может запросить для помощи ВСУ рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.

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Министерство обороны Германии обратилось к правительству с предложением выделить дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Украине. Об этом сообщает газета Bild. «Германия не должна терпеть неудачи в укреплении безопасности Украины. Если это возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году», — передает данные МО Германии Bild am Sonntag. Первоначально на военную поддержку Киева было выделено 7,1 млрд евро, но почти все средства уже распределены. Встречи главы ведомства Бориса Писториуса с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером свидетельствуют о серьезном намерении помочь Киеву. Предложение о выделении дополнительных средств будет представлено парламенту в июне. Как говорится в материале, в 2025 году бундесвер может запросить для помощи ВСУ рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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