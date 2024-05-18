Минобороны ФРГ запросило у правительства 3,8 млрд евро на помощь Украине

Министерство обороны Германии обратилось к правительству с предложением выделить дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Украине. Об этом сообщает газета Bild.
«Германия не должна терпеть неудачи в укреплении безопасности Украины. Если это возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году», — передает данные МО Германии Bild am Sonntag.
Первоначально на военную поддержку Киева было выделено 7,1 млрд евро, но почти все средства уже распределены. Встречи главы ведомства Бориса Писториуса с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером свидетельствуют о серьезном намерении помочь Киеву. Предложение о выделении дополнительных средств будет представлено парламенту в июне. Как говорится в материале, в 2025 году бундесвер может запросить для помощи ВСУ рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.
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