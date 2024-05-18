18 мая 2024
17 мая 2024

В Шадринске умер почетный гражданин города, родившийся во второй месяц ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча, цветы
Проститься с Геннадием Борисовичем можно будет 21 мая Фото:

В Шадринске на 83-м году ушел из жизни почетный гражданин города Геннадий Шилов. Об этом сообщила местная мэрия.

«С прискорбием сообщаем. В возрасте 82 лет ушел из жизни почетный гражданин Шадринска Геннадий Шилов», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Геннадий Борисович родился в июле 1941 года. Его запомнят человеком, внесшим весомый вклад в развитие Шадринска и организацию работы налоговой службы. Звание почетного гражданина Шилов получил в 2011 году.

Прощание с ним пройдет 21 мая с 13:00 до 14:00. Церемония будет проведена в похоронном доме «Вечность» по улице Свердлова, 138.

https://vk.com/wall-37517116_32096
О смерти Геннадия Шилова сообщила администрация Шадринска

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В Шадринске на 83-м году ушел из жизни почетный гражданин города Геннадий Шилов. Об этом сообщила местная мэрия. «С прискорбием сообщаем. В возрасте 82 лет ушел из жизни почетный гражданин Шадринска Геннадий Шилов», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Геннадий Борисович родился в июле 1941 года. Его запомнят человеком, внесшим весомый вклад в развитие Шадринска и организацию работы налоговой службы. Звание почетного гражданина Шилов получил в 2011 году. Прощание с ним пройдет 21 мая с 13:00 до 14:00. Церемония будет проведена в похоронном доме «Вечность» по улице Свердлова, 138.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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