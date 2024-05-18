18 мая 2024
17 мая 2024

Инженерная машина МЧС прибыла на Голубые озера для защиты Кургана от пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Белозерский. Курган , мчс, микрорайон белозерский
Машина разграждения была предоставлена учебным центром МЧС России из Челябинской области Фото:
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Пожары-2024 в Курганской области

В Кургане вблизи Голубых озер запустили в работу инженерную машину МЧС. Техника предназначена для профилактики природных пожаров, передает пресс-служба городской мэрии.

«Сегодня машина была направлена для обустройства минерализованных полос в районе Голубых озер, на границе с Кетовским муниципальным округом. Завтра (19 мая — прим. URA.RU) она будет проводить опашку в районе микрорайона Зайково», — написано в группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте».

Машину используют на наиболее опасных участках, где могут возникнуть ландшафтные пожары. Она с первого раза создает минерализованную полосу шириной шесть метров, на что не способна другая тяжелая техника.

В начале апреля в регион для дежурства в пожароопасный сезон прибыла авиация МЧС. Позже была доставлена инженерная машина. Запрет на посещение лесов продлен в регионе до конца мая.

https://vk.com/wall-69217442_60522
Техника предназначена для обустройства противопожарных разрывов и минерализованных полос

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В Кургане вблизи Голубых озер запустили в работу инженерную машину МЧС. Техника предназначена для профилактики природных пожаров, передает пресс-служба городской мэрии. «Сегодня машина была направлена для обустройства минерализованных полос в районе Голубых озер, на границе с Кетовским муниципальным округом. Завтра (19 мая — прим. URA.RU) она будет проводить опашку в районе микрорайона Зайково», — написано в группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». Машину используют на наиболее опасных участках, где могут возникнуть ландшафтные пожары. Она с первого раза создает минерализованную полосу шириной шесть метров, на что не способна другая тяжелая техника. В начале апреля в регион для дежурства в пожароопасный сезон прибыла авиация МЧС. Позже была доставлена инженерная машина. Запрет на посещение лесов продлен в регионе до конца мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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