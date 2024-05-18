В Кургане вблизи Голубых озер запустили в работу инженерную машину МЧС. Техника предназначена для профилактики природных пожаров, передает пресс-служба городской мэрии.
«Сегодня машина была направлена для обустройства минерализованных полос в районе Голубых озер, на границе с Кетовским муниципальным округом. Завтра (19 мая — прим. URA.RU) она будет проводить опашку в районе микрорайона Зайково», — написано в группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте».
Машину используют на наиболее опасных участках, где могут возникнуть ландшафтные пожары. Она с первого раза создает минерализованную полосу шириной шесть метров, на что не способна другая тяжелая техника.
В начале апреля в регион для дежурства в пожароопасный сезон прибыла авиация МЧС. Позже была доставлена инженерная машина. Запрет на посещение лесов продлен в регионе до конца мая.
Техника предназначена для обустройства противопожарных разрывов и минерализованных полос
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В Кургане вблизи Голубых озер запустили в работу инженерную машину МЧС. Техника предназначена для профилактики природных пожаров, передает пресс-служба городской мэрии. «Сегодня машина была направлена для обустройства минерализованных полос в районе Голубых озер, на границе с Кетовским муниципальным округом. Завтра (19 мая — прим. URA.RU) она будет проводить опашку в районе микрорайона Зайково», — написано в группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». Машину используют на наиболее опасных участках, где могут возникнуть ландшафтные пожары. Она с первого раза создает минерализованную полосу шириной шесть метров, на что не способна другая тяжелая техника. В начале апреля в регион для дежурства в пожароопасный сезон прибыла авиация МЧС. Позже была доставлена инженерная машина. Запрет на посещение лесов продлен в регионе до конца мая.