Храм Сергия Радонежского в Белгородской области вспыхнул после атаки ВСУ

В результате атаки дрона ВСУ мирные жители не пострадали
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины пытались атаковать село Малое Городище Белгородской области. В результате загорелся храм Сергия Радонежского. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Малое Городище подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мирные жители не пострадали. Сотрудники МЧС тушат возгорание.
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