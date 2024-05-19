Храм Сергия Радонежского в Белгородской области вспыхнул после атаки ВСУ

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В результате атаки дрона ВСУ мирные жители не пострадали Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались атаковать село Малое Городище Белгородской области. В результате загорелся храм Сергия Радонежского. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Малое Городище подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мирные жители не пострадали. Сотрудники МЧС тушат возгорание.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать село Малое Городище Белгородской области. В результате загорелся храм Сергия Радонежского. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Село Малое Городище подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мирные жители не пострадали. Сотрудники МЧС тушат возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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