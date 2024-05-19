Baza сообщила о взрыве в районе нефтебазы в Ленинградской области

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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, очевидцы, чп, место проишествия
Очевидцы сообщают о взрыве в городе Выборге Ленинградской области Фото:

В городе Выборге Ленинградской области произошли взрывы. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

«Очевидцы сообщают о взрыве в городе Выборге Ленинградской области», — пишет Shot. Уточняется, что взрыв прогремел около 2:50 ночи по местному времени. После громких звуков повалил дым и появились огни пожара, сообщают местные жители.

По информации telegram-канала Baza, пожар начала в районе нефтебазы. Информация также предоставлена ос слов очевидцев.

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В городе Выборге Ленинградской области произошли взрывы. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. «Очевидцы сообщают о взрыве в городе Выборге Ленинградской области», — пишет Shot. Уточняется, что взрыв прогремел около 2:50 ночи по местному времени. После громких звуков повалил дым и появились огни пожара, сообщают местные жители. По информации telegram-канала Baza, пожар начала в районе нефтебазы. Информация также предоставлена ос слов очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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