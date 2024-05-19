Baza сообщила о взрыве в районе нефтебазы в Ленинградской области

Очевидцы сообщают о взрыве в городе Выборге Ленинградской области
В городе Выборге Ленинградской области произошли взрывы. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
«Очевидцы сообщают о взрыве в городе Выборге Ленинградской области», — пишет Shot. Уточняется, что взрыв прогремел около 2:50 ночи по местному времени. После громких звуков повалил дым и появились огни пожара, сообщают местные жители.
По информации telegram-канала Baza, пожар начала в районе нефтебазы. Информация также предоставлена ос слов очевидцев.
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