Baza: на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел взрыв

НПЗ, по предварительным данным, была атакована беспилотниками ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Славянске-на-Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем завода. Об этом пишет telegram-канал Baza. Предварительно установлено, что НПЗ была атакована беспилотниками ВСУ.
«На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар. По предварительным данным нефтебаза была атакована беспилотниками», — пишет Baza. Уточняется, что очевидцы сообщают о звуках взрывов.
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