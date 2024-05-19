Baza: на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
НПЗ, по предварительным данным, была атакована беспилотниками ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Славянске-на-Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем завода. Об этом пишет telegram-канал Baza. Предварительно установлено, что НПЗ была атакована беспилотниками ВСУ.

«На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар. По предварительным данным нефтебаза была атакована беспилотниками», — пишет Baza. Уточняется, что очевидцы сообщают о звуках взрывов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Славянске-на-Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем завода. Об этом пишет telegram-канал Baza. Предварительно установлено, что НПЗ была атакована беспилотниками ВСУ. «На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар. По предварительным данным нефтебаза была атакована беспилотниками», — пишет Baza. Уточняется, что очевидцы сообщают о звуках взрывов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...