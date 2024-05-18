18 мая 2024
17 мая 2024

В Тюмени планируют перенести День города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украшения к дню города. Тюмень, тюмень, день города
В Тюмени планируют изменить дату празднования Дня города Фото:

В Тюмени хотят изменить дату празднования Дня города. Документ с соответствующей правкой прошел общественные слушания.

«Проектом решения предлагается внести изменения в статью 10 Устава города, устанавливающую общегородской праздник — День города (29 июля). Планируется исключения положения в последнее воскресенье июля», — написано в документе.

День, в который будет проводиться праздник, предлагают установить в соответствующем акте отдельно. Изменения носят технический характер, а программа проведения мероприятий будет доводиться до жителей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени все выходные круглосуточно будут работать несколько крупных фестивальных площадок. Горожане посетят спортивные праздники и татарские дискотеки, увидят открытие выставки современных художников и попробуют более 80 наименований сидра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени хотят изменить дату празднования Дня города. Документ с соответствующей правкой прошел общественные слушания. «Проектом решения предлагается внести изменения в статью 10 Устава города, устанавливающую общегородской праздник — День города (29 июля). Планируется исключения положения в последнее воскресенье июля», — написано в документе. День, в который будет проводиться праздник, предлагают установить в соответствующем акте отдельно. Изменения носят технический характер, а программа проведения мероприятий будет доводиться до жителей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени все выходные круглосуточно будут работать несколько крупных фестивальных площадок. Горожане посетят спортивные праздники и татарские дискотеки, увидят открытие выставки современных художников и попробуют более 80 наименований сидра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...