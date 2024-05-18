В Тюмени планируют перенести День города

В Тюмени хотят изменить дату празднования Дня города. Документ с соответствующей правкой прошел общественные слушания.
«Проектом решения предлагается внести изменения в статью 10 Устава города, устанавливающую общегородской праздник — День города (29 июля). Планируется исключения положения в последнее воскресенье июля», — написано в документе.
День, в который будет проводиться праздник, предлагают установить в соответствующем акте отдельно. Изменения носят технический характер, а программа проведения мероприятий будет доводиться до жителей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени все выходные круглосуточно будут работать несколько крупных фестивальных площадок. Горожане посетят спортивные праздники и татарские дискотеки, увидят открытие выставки современных художников и попробуют более 80 наименований сидра.
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В Тюмени хотят изменить дату празднования Дня города. Документ с соответствующей правкой прошел общественные слушания. «Проектом решения предлагается внести изменения в статью 10 Устава города, устанавливающую общегородской праздник — День города (29 июля). Планируется исключения положения в последнее воскресенье июля», — написано в документе. День, в который будет проводиться праздник, предлагают установить в соответствующем акте отдельно. Изменения носят технический характер, а программа проведения мероприятий будет доводиться до жителей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени все выходные круглосуточно будут работать несколько крупных фестивальных площадок. Горожане посетят спортивные праздники и татарские дискотеки, увидят открытие выставки современных художников и попробуют более 80 наименований сидра.