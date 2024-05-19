Губернатор Дрозденко прокомментировал взрыв в Выборге

Информация, появившаяся в соцсетях, об атаках беспилотниками Вооруженных сил Украины в Ленинградской области не соответствует действительности. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности», — пишет Дрозденко в telegram-канале. Он заявил, что хлопок произошел в здании старой выборгской нефтебазы. Это произошло из-за использования пиротехнических средств. О пострадавших не сообщается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.