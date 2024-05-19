Губернатор Дрозденко прокомментировал взрыв в Выборге

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Информация, появившаяся в соцсетях, об атаках беспилотниками Вооруженных сил Украины в Ленинградской области не соответствует действительности. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности», — пишет Дрозденко в telegram-канале. Он заявил, что хлопок произошел в здании старой выборгской нефтебазы. Это произошло из-за использования пиротехнических средств. О пострадавших не сообщается.

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Информация, появившаяся в соцсетях, об атаках беспилотниками Вооруженных сил Украины в Ленинградской области не соответствует действительности. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко. «Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности», — пишет Дрозденко в telegram-канале. Он заявил, что хлопок произошел в здании старой выборгской нефтебазы. Это произошло из-за использования пиротехнических средств. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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