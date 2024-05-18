В Кольцово самолет «Уральских авиалиний» окружили скорые

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на два часа задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Бишкека (Кыргызстан). Пассажирам объявили, что во время руления произошла «неприятность». Сейчас самолет окружен машинами скорой помощи, сообщил URA.RU очевидец.
«В аэропорту Кольцово задержан вылет на Бишкек. Пассажирам после короткого руления объявили, что во время руления произошла неприятность, и теперь ожидается смена экипажа и новая попытка взлета. Самолет окружен скорыми», — рассказал очевидец.
Вылет из Екатеринбурга должен был состояться в 06:15 по местному времени. Однако перенесен до 08:00. Такая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании и аэропорта Кольцово. Ответ ожидается.
Обновлено в 07:50
"Во время выруливания со стоянки воздушного судна выпускающий техник получил травму ноги. Вызвана бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются", — сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!