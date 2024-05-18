Артюхов вручил 500 тысяч рублей многодетной семье из ЯНАО

Артюхов вручил самый большой региональный юбилейный маткапитал семье из ЯНАО

19 мая 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Артюхов вручил юбилейный маткапитал в торжественной обстановке Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО На Ямале самый большой в стране региональный маткапитал за рождение третьего и последующего ребенка получила многодетная семья Фетисовых. Они стали тридцатитысячными обладателями выплаты в 500 тысяч рублей. Губернатор округа Дмитрий Артюхов вручил документ в торжественной обстановке. «У Ксении и Ильи Фетисовых родилась дочь Алиса. Юбилейный 30-тысячный сертификат на региональный маткапитал вручаем именно такой — большой и дружной — семье. Уверен, наш самый большой маткапитал в стране в полмиллиона рублей станет ей хорошим подспорьем», — передают поздравления Артюхова на сайте окружных властей. Средства можно потратить на оплату любой медицинской помощи на территории РФ, а также направить на улучшение жилищных условий на территории Ямала. В лидерах по получению маткапитала — Новый Уренгой, Ноябрьск и Надымский район. Поддержка при рождении ребенка действует в округе свыше 10 лет. С июня 2024 года на Ямале начнет действовать новая мера поддержки при рождении ребенка. Артюхов поделился, что теперь родителям будет вручаться сертификат на фотосессию. Им можно будет воспользоваться у фотографов, которые присоединятся к проекту. Мера распространится и на тех родителей, чьи дети уже появились на свет в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале самый большой в стране региональный маткапитал за рождение третьего и последующего ребенка получила многодетная семья Фетисовых. Они стали тридцатитысячными обладателями выплаты в 500 тысяч рублей. Губернатор округа Дмитрий Артюхов вручил документ в торжественной обстановке. «У Ксении и Ильи Фетисовых родилась дочь Алиса. Юбилейный 30-тысячный сертификат на региональный маткапитал вручаем именно такой — большой и дружной — семье. Уверен, наш самый большой маткапитал в стране в полмиллиона рублей станет ей хорошим подспорьем», — передают поздравления Артюхова на сайте окружных властей. Средства можно потратить на оплату любой медицинской помощи на территории РФ, а также направить на улучшение жилищных условий на территории Ямала. В лидерах по получению маткапитала — Новый Уренгой, Ноябрьск и Надымский район. Поддержка при рождении ребенка действует в округе свыше 10 лет. С июня 2024 года на Ямале начнет действовать новая мера поддержки при рождении ребенка. Артюхов поделился, что теперь родителям будет вручаться сертификат на фотосессию. Им можно будет воспользоваться у фотографов, которые присоединятся к проекту. Мера распространится и на тех родителей, чьи дети уже появились на свет в 2024 году.