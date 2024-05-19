Новые виды мошенничества в интернете в 2024 году

Мошенники подделывают сайты бронирования отелей и билетов

19 мая 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Мошенники используют поддельные QR-коды и представляются другими людьми, чтобы получить от жертвы деньги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В преддверии летнего сезона произошел рост числа мошеннических сайтов, предлагающих услуги бронирования билетов и отелей. В таком случае нужно посещать сайты только официальных компаний. Об этом сообщил руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам Андрей Стариковский. Мошеннические сайты бронирования отелей и билетов При оплате туров, отелей и билетов на летний отдых нужно остерегаться поддельных сайтов. При оплате через них финансы и банковские данные окажутся в распоряжении мошенников. «В случае с турагентством следует проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов. Обращайте внимание на ошибки в адресе сайта, а также на самой странице», — передает «Лента.ру» слова Стариковского. Также следует проверять возраст домена, этом можно сделать с помощью любого бесплатного сервиса. Кроме того, не нужно совершать покупки через сайт, который создан сравнительно недавно. Эксперт также дал рекомендации по безопасным покупкам в интернете, советуя обращаться к услугам только проверенных и надежных компаний. Он подчеркнул, что это поможет избежать общения с компаниями-однодневками, которые могут использовать чужие данные для обмана клиентов. Использование мошенниками поддельных QR-кодов Андрей Стариковский предупредил о новом виде мошенничества, связанном с использованием поддельных QR-кодов. С ростом популярности бесконтактных платежей через такие коды в магазинах и кафе, появилась новая угроза для потребителей. Мошенники генерируют фальшивые QR-коды, которые могут вести на поддельные платежные страницы или даже использоваться для распространения вредоносного ПО. Чтобы защититься от таких атак, эксперт советует тщательно проверять ссылки, на которые ведут QR-коды. Он подчеркивает важность использования защищенного соединения: ссылки должны начинаться с «https», что указывает на наличие шифрованного соединения. Стариковский также предостерегает от неосторожного использования QR-кодов, встречающихся в платежных документах, получаемых через почтовые ящики. Фейковые звонки мошенников, подставляющимися операторами связи Стариковский также обратил внимание на распространенный способ мошенничества, при котором злоумышленники звонят гражданам, представляясь операторами сотовой связи. Они убеждают потенциальных жертв в необходимости обновления данных и проверки актуальности договора, угрожая блокировкой номера телефона. Мошенники просят потерпевших предоставить код подтверждения, который якобы был отправлен по СМС для завершения процедуры проверки. Однако, как только пользователь сообщает этот код, он предоставляет мошенникам доступ к своему аккаунту на портале «Госуслуг» и позволяет им настроить переадресацию вызовов и СМС-сообщений на другой номер. Это дает злоумышленникам возможность получать доступ к различным сервисам и личным данным без ведома владельца номера. Для защиты от такого рода мошенничества необходимо быть крайне осторожными с любыми запросами на предоставление кодов подтверждения, полученных по СМС. В случае сомнений нужно обратиться непосредственно к оператору связи через официальные каналы связи. Мошенники представляются сотрудниками госведомств На данный момент распространились мошеннические звонки, в которых злоумышленники информируют жертв о якобы положенных выплатах от государства. Стариковский настоятельно советует не сообщать данные своей банковской карты и не отправлять их в ответ на такие запросы. Также эксперт отмечает случаи, когда мошенники, выдавая себя за представителей спецслужб, пугают людей блокировкой счетов в социальных сетях. Он подчеркивает, что настоящие спецслужбы не используют такие методы общения с гражданами, а спешка и давление на жертву являются признаками мошенничества. «Всегда можно взять паузу и проверить информацию о штрафах, задолженностях, открытых исполнительных производствах из уведомлений», — заявил Стариковский. Он отметил, что вся эта информация находится на «Госуслугах». Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда, говоря, что обнаружили «неучтенный стаж». Мошенники обещают перерасчет пенсии, если пожилые люди отправят им код идентификации из заявления на перерасчет пенсии для повышения выплаты, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии летнего сезона произошел рост числа мошеннических сайтов, предлагающих услуги бронирования билетов и отелей. В таком случае нужно посещать сайты только официальных компаний. Об этом сообщил руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам Андрей Стариковский. При оплате туров, отелей и билетов на летний отдых нужно остерегаться поддельных сайтов. При оплате через них финансы и банковские данные окажутся в распоряжении мошенников. «В случае с турагентством следует проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов. Обращайте внимание на ошибки в адресе сайта, а также на самой странице», — передает «Лента.ру» слова Стариковского. Также следует проверять возраст домена, этом можно сделать с помощью любого бесплатного сервиса. Кроме того, не нужно совершать покупки через сайт, который создан сравнительно недавно. Эксперт также дал рекомендации по безопасным покупкам в интернете, советуя обращаться к услугам только проверенных и надежных компаний. Он подчеркнул, что это поможет избежать общения с компаниями-однодневками, которые могут использовать чужие данные для обмана клиентов. Андрей Стариковский предупредил о новом виде мошенничества, связанном с использованием поддельных QR-кодов. С ростом популярности бесконтактных платежей через такие коды в магазинах и кафе, появилась новая угроза для потребителей. Мошенники генерируют фальшивые QR-коды, которые могут вести на поддельные платежные страницы или даже использоваться для распространения вредоносного ПО. Чтобы защититься от таких атак, эксперт советует тщательно проверять ссылки, на которые ведут QR-коды. Он подчеркивает важность использования защищенного соединения: ссылки должны начинаться с «https», что указывает на наличие шифрованного соединения. Стариковский также предостерегает от неосторожного использования QR-кодов, встречающихся в платежных документах, получаемых через почтовые ящики. Стариковский также обратил внимание на распространенный способ мошенничества, при котором злоумышленники звонят гражданам, представляясь операторами сотовой связи. Они убеждают потенциальных жертв в необходимости обновления данных и проверки актуальности договора, угрожая блокировкой номера телефона. Мошенники просят потерпевших предоставить код подтверждения, который якобы был отправлен по СМС для завершения процедуры проверки. Однако, как только пользователь сообщает этот код, он предоставляет мошенникам доступ к своему аккаунту на портале «Госуслуг» и позволяет им настроить переадресацию вызовов и СМС-сообщений на другой номер. Это дает злоумышленникам возможность получать доступ к различным сервисам и личным данным без ведома владельца номера. На данный момент распространились мошеннические звонки, в которых злоумышленники информируют жертв о якобы положенных выплатах от государства. Стариковский настоятельно советует не сообщать данные своей банковской карты и не отправлять их в ответ на такие запросы. Также эксперт отмечает случаи, когда мошенники, выдавая себя за представителей спецслужб, пугают людей блокировкой счетов в социальных сетях. Он подчеркивает, что настоящие спецслужбы не используют такие методы общения с гражданами, а спешка и давление на жертву являются признаками мошенничества. «Всегда можно взять паузу и проверить информацию о штрафах, задолженностях, открытых исполнительных производствах из уведомлений», — заявил Стариковский. Он отметил, что вся эта информация находится на «Госуслугах». Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда, говоря, что обнаружили «неучтенный стаж». Мошенники обещают перерасчет пенсии, если пожилые люди отправят им код идентификации из заявления на перерасчет пенсии для повышения выплаты, передает «Национальная служба новостей».