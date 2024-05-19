Российский боец палкой отогнал дрон ВСУ. Видео

РВ: боец ВС РФ палкой отогнал FPV-беспилотник ВСУ
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, боевики, подготовка, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво
На каком участке фронта было сделано видео, не уточняется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный РФ при помощи палки смог отогнать украинский FPV-дрон. Вероятно, потом беспилотник был сбит. Это видео появилось в украинских СМИ.

«Видео опубликовали украинские ресурсы: (расистское оскорбление) с палкой отпугивает наш FPV-дрон. Продолжения нет, видимо сбил…», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Другие подробности не приводятся.

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Военный РФ при помощи палки смог отогнать украинский FPV-дрон. Вероятно, потом беспилотник был сбит. Это видео появилось в украинских СМИ. «Видео опубликовали украинские ресурсы: (расистское оскорбление) с палкой отпугивает наш FPV-дрон. Продолжения нет, видимо сбил…», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Другие подробности не приводятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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