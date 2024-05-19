На каком участке фронта было сделано видео, не уточняется
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военный РФ при помощи палки смог отогнать украинский FPV-дрон. Вероятно, потом беспилотник был сбит. Это видео появилось в украинских СМИ.
«Видео опубликовали украинские ресурсы: (расистское оскорбление) с палкой отпугивает наш FPV-дрон. Продолжения нет, видимо сбил…», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Другие подробности не приводятся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.