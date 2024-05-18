Водитель скорой помощи уснул за рулем и протаранил фуру в Екатеринбурге

19 мая 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали сам шофер и два фельдшера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три сотрудника скорой помощи Екатеринбурга получили травмы в столкновении машины с фурой. Причиной стало то, что водитель неотложки от усталости уснул за рулем, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Ранним утром 19 мая бригада спешила по вызову. На улице Завокзальная карета скорой неожиданно врезалась в фуру, которая стояла возле магазина „Лента“. Водитель автомобиля скорой помощи получил перелом бедренной кости. Еще два медработника отделались более легкими травмами: черепно-мозговой и травмой коленного сустава», — сказал собеседник агентства. Водителя с места происшествия увезли в больницу №24, а фельдшеров — в больницу №23. Предварительной причиной ДТП стало то, что водитель скорой от усталости заснул за рулем, из-за чего машина потеряла управление. В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что по факту аварии проводится проверка и призвали всех участников движения быть внимательнее на дорогах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три сотрудника скорой помощи Екатеринбурга получили травмы в столкновении машины с фурой. Причиной стало то, что водитель неотложки от усталости уснул за рулем, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Ранним утром 19 мая бригада спешила по вызову. На улице Завокзальная карета скорой неожиданно врезалась в фуру, которая стояла возле магазина „Лента“. Водитель автомобиля скорой помощи получил перелом бедренной кости. Еще два медработника отделались более легкими травмами: черепно-мозговой и травмой коленного сустава», — сказал собеседник агентства. Водителя с места происшествия увезли в больницу №24, а фельдшеров — в больницу №23. Предварительной причиной ДТП стало то, что водитель скорой от усталости заснул за рулем, из-за чего машина потеряла управление. В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что по факту аварии проводится проверка и призвали всех участников движения быть внимательнее на дорогах.