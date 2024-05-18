18 мая 2024

Водитель скорой помощи уснул за рулем и протаранил фуру в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали сам шофер и два фельдшера Фото:

Три сотрудника скорой помощи Екатеринбурга получили травмы в столкновении машины с фурой. Причиной стало то, что водитель неотложки от усталости уснул за рулем, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.

«Ранним утром 19 мая бригада спешила по вызову. На улице Завокзальная карета скорой неожиданно врезалась в фуру, которая стояла возле магазина „Лента“. Водитель автомобиля скорой помощи получил перелом бедренной кости. Еще два медработника отделались более легкими травмами: черепно-мозговой и травмой коленного сустава», — сказал собеседник агентства.

Водителя с места происшествия увезли в больницу №24, а фельдшеров — в больницу №23. Предварительной причиной ДТП стало то, что водитель скорой от усталости заснул за рулем, из-за чего машина потеряла управление. В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что по факту аварии проводится проверка и призвали всех участников движения быть внимательнее на дорогах.

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Три сотрудника скорой помощи Екатеринбурга получили травмы в столкновении машины с фурой. Причиной стало то, что водитель неотложки от усталости уснул за рулем, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Ранним утром 19 мая бригада спешила по вызову. На улице Завокзальная карета скорой неожиданно врезалась в фуру, которая стояла возле магазина „Лента“. Водитель автомобиля скорой помощи получил перелом бедренной кости. Еще два медработника отделались более легкими травмами: черепно-мозговой и травмой коленного сустава», — сказал собеседник агентства. Водителя с места происшествия увезли в больницу №24, а фельдшеров — в больницу №23. Предварительной причиной ДТП стало то, что водитель скорой от усталости заснул за рулем, из-за чего машина потеряла управление. В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что по факту аварии проводится проверка и призвали всех участников движения быть внимательнее на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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