Водитель скорой помощи уснул за рулем и протаранил фуру в Екатеринбурге

Три сотрудника скорой помощи Екатеринбурга получили травмы в столкновении машины с фурой. Причиной стало то, что водитель неотложки от усталости уснул за рулем, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.
«Ранним утром 19 мая бригада спешила по вызову. На улице Завокзальная карета скорой неожиданно врезалась в фуру, которая стояла возле магазина „Лента“. Водитель автомобиля скорой помощи получил перелом бедренной кости. Еще два медработника отделались более легкими травмами: черепно-мозговой и травмой коленного сустава», — сказал собеседник агентства.
Водителя с места происшествия увезли в больницу №24, а фельдшеров — в больницу №23. Предварительной причиной ДТП стало то, что водитель скорой от усталости заснул за рулем, из-за чего машина потеряла управление. В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что по факту аварии проводится проверка и призвали всех участников движения быть внимательнее на дорогах.
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