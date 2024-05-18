В реках ХМАО продолжается подъем уровня воды

19 мая 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Уровень Оби за сутки вырос на 4 сантиметра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовском районе (ХМАО) за сутки вырос уровень воды в реках Обь, Вах и Аган. Актуальную информацию о паводке сообщили местные власти в соцсети. «Данные по уровню воды на 19 мая. По реке Обь — 878 см (+4 см), по реке Вах у села Ларьяк — 423 см (+8 см), по реке Аган у села Аган — 338 см (+6 см)», — сообщается в telegram-канале районных властей. На реке Обь голова ледохода находится между поселениями Полноват и Ванзеват Белоярского района. За сутки он продвинулся на 80 километров. Хвост ледохода в Ханты-Мансийском районе близь села Селиярово. Протяженность ледохода — 600 километров. На реке Аган ледоход начался, а вот на реке Вах лед потемнел, только начались подвижки. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее озвучила масштабы паводка в регионе из-за ледохода. Больше всего от воды пострадал СНТ «Газовик» в Сургуте. Там затопило 23 земельных участка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовском районе (ХМАО) за сутки вырос уровень воды в реках Обь, Вах и Аган. Актуальную информацию о паводке сообщили местные власти в соцсети. «Данные по уровню воды на 19 мая. По реке Обь — 878 см (+4 см), по реке Вах у села Ларьяк — 423 см (+8 см), по реке Аган у села Аган — 338 см (+6 см)», — сообщается в telegram-канале районных властей. На реке Обь голова ледохода находится между поселениями Полноват и Ванзеват Белоярского района. За сутки он продвинулся на 80 километров. Хвост ледохода в Ханты-Мансийском районе близь села Селиярово. Протяженность ледохода — 600 километров. На реке Аган ледоход начался, а вот на реке Вах лед потемнел, только начались подвижки. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее озвучила масштабы паводка в регионе из-за ледохода. Больше всего от воды пострадал СНТ «Газовик» в Сургуте. Там затопило 23 земельных участка.