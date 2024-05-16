Губернатор ХМАО озвучила масштабы паводка в регионе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила масштабы паводка в регионе из-за ледохода. Больше всего от воды пострадал СНТ «Газовик» в Сургуте, где затопило 23 земельных участка, об этом глава округа написала в своем telegram-канале.
«В Сургуте из-за подъема воды на реке Черная подтоплены 23 земельных участка на территории товарищества собственников недвижимости „Газовик“. Введен режим повышенной готовности. Для борьбы с „большой водой“ администрацией города Сургута приведен в готовность пункт временного размещения на базе гостиницы „Обь“», – написала Наталья Комарова. С водохранилища Сургутской ГРЭС-2 начался сброс воды, беспилотники обследуют русло реки, а спасатели очищают его ото льда и поваленных деревьев.
В деревне Тайлакова (Сургутский район) на текущий момент подтоплены два жилых дома. Спасатели подготовили лодки для эвакуации жителей.
В Салыме (Нефтеюганский район) вода поднялась до 690 сантиметров. Прогнозируется подтопление трех земельных участков. В Нижневартовске уровень воды составил 870 сантиметров. Спасатели патрулируют береговую линию. В городе развернуто 14 пунктов временного размещения на 3660 человек.
«Угрозы для жителей нет. За помощью для эвакуации в пункты временного размещения югорчане не обращались. Уважаемые земляки, прошу быть внимательными, не пренебрегать мерами безопасности в этот период», – написала губернатор.
Ранее URA.RU писало, что власти Сургута ввели в городе режим повышенной готовности из-за паводка. Администрация проводит противопаводковые мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!