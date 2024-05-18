18 мая 2024

Умер чиновник, отвечавший за уборку одного из районов Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимофей Феденев скончался на 41-м году жизни
Тимофей Феденев скончался на 41-м году жизни Фото:

В Екатеринбурге 18 мая ушел из жизни глава Октябрьского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Тимофей Феденев. Мужчины не стало на 41-м году жизни, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Директор муниципального бюджетного учреждения «Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок» умер 18 мая 2024 года на 41-м году жизни», — говорится на сайте администрации города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и представители мэрии выразили соболезнования родным и близким Тимофея Феденева.

Он был назначен директором МБУ «Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок» еще в 2014 году. За 10 лет службы проявил себя как целеустремлённый и результативный профессионал, отзывчивый к просьбам коллег и жителей, подчеркнули городские власти.

Октябрьское ДЭУ, которое Феденев возглавлял, занимается не только благоустройством и уборкой мусора в районе, но и подготовкой важнейших для города мероприятий. В качестве директора он участвовал в организации эстафеты олимпийского огня в 2014 году, чемпионата мира по футболу в 2018 году и 300-летия Екатеринбурга в 2023 году.

Тимофей Феденев был главной Октябрьского ДЭУ 10 лет
Тимофей Феденев был главной Октябрьского ДЭУ 10 лет
Фото:

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В Екатеринбурге 18 мая ушел из жизни глава Октябрьского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Тимофей Феденев. Мужчины не стало на 41-м году жизни, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Директор муниципального бюджетного учреждения «Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок» умер 18 мая 2024 года на 41-м году жизни», — говорится на сайте администрации города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и представители мэрии выразили соболезнования родным и близким Тимофея Феденева. Он был назначен директором МБУ «Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок» еще в 2014 году. За 10 лет службы проявил себя как целеустремлённый и результативный профессионал, отзывчивый к просьбам коллег и жителей, подчеркнули городские власти. Октябрьское ДЭУ, которое Феденев возглавлял, занимается не только благоустройством и уборкой мусора в районе, но и подготовкой важнейших для города мероприятий. В качестве директора он участвовал в организации эстафеты олимпийского огня в 2014 году, чемпионата мира по футболу в 2018 году и 300-летия Екатеринбурга в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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