Эксперты назвали лучшее удобрение для грядок

Sevastopolmedia: удобрение из костной муки гарантирует высокий урожай
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Костная мука лучше других видов удобрений из-за нескольких факторов, отметили эксперты
Костная мука лучше других видов удобрений из-за нескольких факторов, отметили эксперты Фото:

Костная мука превосходит традиционные удобрения, такие как древесная зола и навоз, благодаря богатому содержанию фосфора и кальция. Об этом сообщает издание Sevastopolmedia со ссылкой на экспертов. 

"В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза. Как рассказали эксперты, применение костной муки может значительно улучшить состояние грядок и обеспечить здоровый рост растений", — говорится в материале. Это удобрение медленно разлагается, обеспечивая постоянное поступление питательных веществ и предотвращая истощение почвы. Оно эффективнее других из-за высокого содержания фосфора и кальция.

Для эффективного использования костной муки рекомендуется подготовить почву, удалив сорняки и разрыхлив землю. Удобрение распределяется из расчета 100-200 грамм на квадратный метр. После его следует заделать в почву на глубину 5-10 сантиметров и хорошо полить.

Ранее URA.RU подробно рассказывало, что стоит сделать на огороде в мае, чтобы в первые дни лета собрать хороший урожай. Также там находится информация по тому, как защитить растения от вредителей.

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Костная мука превосходит традиционные удобрения, такие как древесная зола и навоз, благодаря богатому содержанию фосфора и кальция. Об этом сообщает издание Sevastopolmedia со ссылкой на экспертов.  "В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза. Как рассказали эксперты, применение костной муки может значительно улучшить состояние грядок и обеспечить здоровый рост растений", — говорится в материале. Это удобрение медленно разлагается, обеспечивая постоянное поступление питательных веществ и предотвращая истощение почвы. Оно эффективнее других из-за высокого содержания фосфора и кальция. Для эффективного использования костной муки рекомендуется подготовить почву, удалив сорняки и разрыхлив землю. Удобрение распределяется из расчета 100-200 грамм на квадратный метр. После его следует заделать в почву на глубину 5-10 сантиметров и хорошо полить. Ранее URA.RU подробно рассказывало, что стоит сделать на огороде в мае, чтобы в первые дни лета собрать хороший урожай. Также там находится информация по тому, как защитить растения от вредителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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