Эксперты назвали лучшее удобрение для грядок

Костная мука превосходит традиционные удобрения, такие как древесная зола и навоз, благодаря богатому содержанию фосфора и кальция. Об этом сообщает издание Sevastopolmedia со ссылкой на экспертов.
"В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза. Как рассказали эксперты, применение костной муки может значительно улучшить состояние грядок и обеспечить здоровый рост растений", — говорится в материале. Это удобрение медленно разлагается, обеспечивая постоянное поступление питательных веществ и предотвращая истощение почвы. Оно эффективнее других из-за высокого содержания фосфора и кальция.
Для эффективного использования костной муки рекомендуется подготовить почву, удалив сорняки и разрыхлив землю. Удобрение распределяется из расчета 100-200 грамм на квадратный метр. После его следует заделать в почву на глубину 5-10 сантиметров и хорошо полить.
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