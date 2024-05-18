В Челябинске с крупной партией наркотиков задержали несовершеннолетнюю девушку

19 мая 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

В региональном СК в отношении задержанных возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске полицейские задержали двух девушек, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Дома у них обнаружено 400 грамм запрещенных веществ. Одна из задержанных является несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. «В Челябинской области 26-летняя и 17-летня девушки обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств… Во время обыска в их доме обнаружено более 400 грамм наркотического средства», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По данным следствия, наркотики девушки купили с целью сбыта. Полицейские задержали их при попытке оставить свертки в тайнике в Тракторозаводском районе Челябинска. Назначена судебно-химическая экспертиза изъятого вещества. В СУ СК по Челябинской области в отношении девушек возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 («Приготовление к преступлению…», пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Последняя статья предусматривает наказание на срок от 10 до 20 лет. В Челябинске ранее полицейские задержали наркокурьера из Зимбабве. При нем обнаружили 175 грамм запрещенного вещества, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Африканец работал на интернет-магазин, распространяющий наркотики, и попутно учился в местном вузе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске полицейские задержали двух девушек, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Дома у них обнаружено 400 грамм запрещенных веществ. Одна из задержанных является несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. «В Челябинской области 26-летняя и 17-летня девушки обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств… Во время обыска в их доме обнаружено более 400 грамм наркотического средства», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По данным следствия, наркотики девушки купили с целью сбыта. Полицейские задержали их при попытке оставить свертки в тайнике в Тракторозаводском районе Челябинска. Назначена судебно-химическая экспертиза изъятого вещества. В СУ СК по Челябинской области в отношении девушек возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 («Приготовление к преступлению…», пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Последняя статья предусматривает наказание на срок от 10 до 20 лет. В Челябинске ранее полицейские задержали наркокурьера из Зимбабве. При нем обнаружили 175 грамм запрещенного вещества, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Африканец работал на интернет-магазин, распространяющий наркотики, и попутно учился в местном вузе.