В Москве скончался посол Гондураса

19 мая 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Посол Гондураса в РФ Эльвир Сальгадо умер в Москве Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер в Москве. Об этом сообщает глава МИДа страны Энрике Рейна. Причины смерти на данный момент неизвестны. «От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — написал Рейна на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Он добавил, что МИД проводит процедуры по репатриации посла. Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила соболезнования в связи со смертью Хуана Рамона Эльвиры. В своем официальном заявлении в соцсети Х она отметила его значительный вклад в развитие дипломатических отношений и профессиональную карьеру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер в Москве. Об этом сообщает глава МИДа страны Энрике Рейна. Причины смерти на данный момент неизвестны. «От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — написал Рейна на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Он добавил, что МИД проводит процедуры по репатриации посла. Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила соболезнования в связи со смертью Хуана Рамона Эльвиры. В своем официальном заявлении в соцсети Х она отметила его значительный вклад в развитие дипломатических отношений и профессиональную карьеру.