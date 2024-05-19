В Москве скончался посол Гондураса

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Посол Гондураса в РФ Эльвир Сальгадо умер в Москве Фото:

Чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер в Москве. Об этом сообщает глава МИДа страны Энрике Рейна. Причины смерти на данный момент неизвестны.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — написал Рейна на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Он добавил, что МИД проводит процедуры по репатриации посла.

Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила соболезнования в связи со смертью Хуана Рамона Эльвиры. В своем официальном заявлении в соцсети Х она отметила его значительный вклад в развитие дипломатических отношений и профессиональную карьеру.

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Чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер в Москве. Об этом сообщает глава МИДа страны Энрике Рейна. Причины смерти на данный момент неизвестны. «От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», — написал Рейна на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Он добавил, что МИД проводит процедуры по репатриации посла. Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила соболезнования в связи со смертью Хуана Рамона Эльвиры. В своем официальном заявлении в соцсети Х она отметила его значительный вклад в развитие дипломатических отношений и профессиональную карьеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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