НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников

19 мая 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Славянский НПЗ приостановил работу после атак ВСУ Фото: Эдуард Богданов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Славянске-на-Кубани «Славянский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ) приостановил свою работу после атаки шести беспилотников ВСУ. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. «Прилеты были. Завод сейчас остановлен», — передает «Интерфакс» слова Труднева. Он добавил, что на данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба, также на месте работают силовики. Отмечается, что атаковавшие НПЗ беспилотники несли заряды с поражающими элементами. В качестве таких элементов использовались стальные шарики. Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил об атаке беспилотников, в результате которой шесть дронов упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Синяговский уточнил, что в результате падения БПЛА жертв и разрушений нет. Также было отмечено, что один из взрывов произошел на территории старого кладбища, а другой — в хуторе Трудобеликовский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Славянске-на-Кубани «Славянский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ) приостановил свою работу после атаки шести беспилотников ВСУ. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. «Прилеты были. Завод сейчас остановлен», — передает «Интерфакс» слова Труднева. Он добавил, что на данный момент ведется подсчет нанесенного ущерба, также на месте работают силовики. Отмечается, что атаковавшие НПЗ беспилотники несли заряды с поражающими элементами. В качестве таких элементов использовались стальные шарики. Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил об атаке беспилотников, в результате которой шесть дронов упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Синяговский уточнил, что в результате падения БПЛА жертв и разрушений нет. Также было отмечено, что один из взрывов произошел на территории старого кладбища, а другой — в хуторе Трудобеликовский.