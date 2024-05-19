Власти рассказали подробности об украинских беспилотниках, атаковавших Славянск-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани во время атаки ВСУ шесть беспилотников упали в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал в своем telegram-канале Синяговский. Он добавил, что был зафиксирован один взрыв на территории старого кладбища, еще один взрыв произошел в хуторе Трудобеликовский.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. На месте падения БПЛА работают спецслужбы.
Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел взрыв. На тот момент предварительной причиной назвали атаку беспилотников ВСУ.
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В Славянске-на-Кубани во время атаки ВСУ шесть беспилотников упали в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. «В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал в своем telegram-канале Синяговский. Он добавил, что был зафиксирован один взрыв на территории старого кладбища, еще один взрыв произошел в хуторе Трудобеликовский. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. На месте падения БПЛА работают спецслужбы. Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел взрыв. На тот момент предварительной причиной назвали атаку беспилотников ВСУ.