Власти рассказали подробности об украинских беспилотниках, атаковавших Славянск-на-Кубани

На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников ВСУ
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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
В Славянске-на-Кубани шесть БПЛА упали на территории НПЗ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Славянске-на-Кубани во время атаки ВСУ шесть беспилотников упали в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал в своем telegram-канале Синяговский. Он добавил, что был зафиксирован один взрыв на территории старого кладбища, еще один взрыв произошел в хуторе Трудобеликовский.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. На месте падения БПЛА работают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел взрыв. На тот момент предварительной причиной назвали атаку беспилотников ВСУ.

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В Славянске-на-Кубани во время атаки ВСУ шесть беспилотников упали в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. «В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал в своем telegram-канале Синяговский. Он добавил, что был зафиксирован один взрыв на территории старого кладбища, еще один взрыв произошел в хуторе Трудобеликовский. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. На месте падения БПЛА работают спецслужбы. Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел взрыв. На тот момент предварительной причиной назвали атаку беспилотников ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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