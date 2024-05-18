18 мая 2024

Экипаж самолета, сбившего человека в Кольцово, отстранили

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Инцидент с самолетом произошел утром 19 мая Фото:

Экипаж Airbus A320, наехавшего на человека в Кольцово, отстранили, информация об этом появилась в Telegram. Инцидент, как сообщало URA.RU, произошел утром 19 мая.

Техник осматривал шасси самолета, который должен был вылететь в Бишкек в 06:15, подписал документы, что оборудование исправно, и пошел проверять дальше. «Но пилот <…> не дождался сигнала и поехал. Пострадавший в больнице с переломами, жив. По нашей информации, всю команду самолета отстранили», — передает telegram-канал Ural Mash. В пресс-службе «Уральских авиалиний», которым принадлежит борт, на вопрос корреспондента, правдива ли информация об отстранении экипажа, пока не ответили.

В связи с инцидентом рейс задержали на три с половиной часа. Самолет, судя по онлайн-табло Кольцово, вылетел в 09:39.

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Экипаж Airbus A320, наехавшего на человека в Кольцово, отстранили, информация об этом появилась в Telegram. Инцидент, как сообщало URA.RU, произошел утром 19 мая. Техник осматривал шасси самолета, который должен был вылететь в Бишкек в 06:15, подписал документы, что оборудование исправно, и пошел проверять дальше. «Но пилот <…> не дождался сигнала и поехал. Пострадавший в больнице с переломами, жив. По нашей информации, всю команду самолета отстранили», — передает telegram-канал Ural Mash. В пресс-службе «Уральских авиалиний», которым принадлежит борт, на вопрос корреспондента, правдива ли информация об отстранении экипажа, пока не ответили. В связи с инцидентом рейс задержали на три с половиной часа. Самолет, судя по онлайн-табло Кольцово, вылетел в 09:39.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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