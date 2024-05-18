Экипаж самолета, сбившего человека в Кольцово, отстранили

19 мая 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Инцидент с самолетом произошел утром 19 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Экипаж Airbus A320, наехавшего на человека в Кольцово, отстранили, информация об этом появилась в Telegram. Инцидент, как сообщало URA.RU, произошел утром 19 мая. Техник осматривал шасси самолета, который должен был вылететь в Бишкек в 06:15, подписал документы, что оборудование исправно, и пошел проверять дальше. «Но пилот <…> не дождался сигнала и поехал. Пострадавший в больнице с переломами, жив. По нашей информации, всю команду самолета отстранили», — передает telegram-канал Ural Mash. В пресс-службе «Уральских авиалиний», которым принадлежит борт, на вопрос корреспондента, правдива ли информация об отстранении экипажа, пока не ответили. В связи с инцидентом рейс задержали на три с половиной часа. Самолет, судя по онлайн-табло Кольцово, вылетел в 09:39. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипаж Airbus A320, наехавшего на человека в Кольцово, отстранили, информация об этом появилась в Telegram. Инцидент, как сообщало URA.RU, произошел утром 19 мая. Техник осматривал шасси самолета, который должен был вылететь в Бишкек в 06:15, подписал документы, что оборудование исправно, и пошел проверять дальше. «Но пилот <…> не дождался сигнала и поехал. Пострадавший в больнице с переломами, жив. По нашей информации, всю команду самолета отстранили», — передает telegram-канал Ural Mash. В пресс-службе «Уральских авиалиний», которым принадлежит борт, на вопрос корреспондента, правдива ли информация об отстранении экипажа, пока не ответили. В связи с инцидентом рейс задержали на три с половиной часа. Самолет, судя по онлайн-табло Кольцово, вылетел в 09:39.