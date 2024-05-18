Шумков пообещал завершить капремонты основных мостов в Кургане

В Кургане необходимо завершить капремонты основных мостов. Такое поручение в своем telegram-канале дал губернатор региона Вадим Шумков.
«Задача максимум для Кургана в этом году — провести и завершить основные объемы капремонта мостов по улицам Бурова-Петрова, Голикова и Карбышева. Все основные мосты города должны быть здоровыми и в нормативе», — пояснил в посте Шумков.
Ранее правительство России предусмотрело на ремонт курганских мостов четыре млрд рублей из федерального бюджета до конца 2024 года. Благодаря этому финансированию Курганская область получила возможность обновить инфраструктурные объекты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане необходимо завершить капремонты основных мостов. Такое поручение в своем telegram-канале дал губернатор региона Вадим Шумков. «Задача максимум для Кургана в этом году — провести и завершить основные объемы капремонта мостов по улицам Бурова-Петрова, Голикова и Карбышева. Все основные мосты города должны быть здоровыми и в нормативе», — пояснил в посте Шумков. Ранее правительство России предусмотрело на ремонт курганских мостов четыре млрд рублей из федерального бюджета до конца 2024 года. Благодаря этому финансированию Курганская область получила возможность обновить инфраструктурные объекты.