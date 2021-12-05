05 декабря 2021
04 декабря 2021

Курганские власти заявили о масштабном ремонте мостов

© Служба новостей «URA.RU»
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Временный ремонт тротуарной зоны на Некрасовском мосту. Курган, сварка, мост, сварщик, благоустройство, ремонтные работы, некрасовский мост, путепровод по ул Некрасова
Ремонт объектов будет вестись на федеральные средства (фото из архива) Фото:

Курганская область получит на ремонт мостов 4 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года. Об этом сообщил в Instagram глава региона Вадим Шумков, подводя итоги встречи с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

«Обсудили с министром транспорта Виталием Савельевым ряд вопросов по развитию региона. Поблагодарил коллегу за поддержку программы по ремонту мостов. Курганская область сможет до 2024 года провести ремонт важнейших мостов и путепроводов», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что в ходе встречи с Савельевым также обсуждались планы развития курганского аэропорта. Шумков заявил, что после завершения модернизации аэропорт должен иметь «нормальную линейку» регулярных рейсов.

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Курганская область получит на ремонт мостов 4 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года. Об этом сообщил в Instagram глава региона Вадим Шумков, подводя итоги встречи с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. «Обсудили с министром транспорта Виталием Савельевым ряд вопросов по развитию региона. Поблагодарил коллегу за поддержку программы по ремонту мостов. Курганская область сможет до 2024 года провести ремонт важнейших мостов и путепроводов», — заявил губернатор. Глава региона отметил, что в ходе встречи с Савельевым также обсуждались планы развития курганского аэропорта. Шумков заявил, что после завершения модернизации аэропорт должен иметь «нормальную линейку» регулярных рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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