Курганские власти заявили о масштабном ремонте мостов

Ремонт объектов будет вестись на федеральные средства (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область получит на ремонт мостов 4 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года. Об этом сообщил в Instagram глава региона Вадим Шумков, подводя итоги встречи с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

«Обсудили с министром транспорта Виталием Савельевым ряд вопросов по развитию региона. Поблагодарил коллегу за поддержку программы по ремонту мостов. Курганская область сможет до 2024 года провести ремонт важнейших мостов и путепроводов», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что в ходе встречи с Савельевым также обсуждались планы развития курганского аэропорта. Шумков заявил, что после завершения модернизации аэропорт должен иметь «нормальную линейку» регулярных рейсов.