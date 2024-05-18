Власти Тюмени готовы выделить более 150 млн рублей на ремонт проблемного моста

Мэрия Тюмени объявила конкурс по поиску подрядчика для ремонта моста через Парфеновскую протоку. Согласно данным на портале Госзакупок, власти города готовы выделить на это более 150 миллионов рублей.
«Начальная цена контракта — 150 236 831 рублей. Объект закупки — выполнение работ по ремонту моста через протоку озера Алебашево (Парфеновскую протоку) в створе улиц Профсоюзная в городе Тюмени. Организатор торгов — МБУ „Тюменьгормост“», — сообщается в документах на портале.
В обязанности подрядчика будут включены работы по демонтажу тротуарных блоков, ограждений проезжей части и уличных фонарей. Кроме того, исполнитель обязан обустроить систему водоотведения, отремонтировать поверхности опор и балок моста, а также установить новые парапетные заграждения и дорожные знаки вдоль проезжей части. Срок выполнения ремонтных работ — до 30 сентября. Прием заявок продлится до 27 мая, победитель торгов будет определен 29 мая.
В центре Тюмени отремонтируют участок улицы Ленина от Красина до Первомайской. На это власти планируют потратить 1,2 млрд рублей. Работы должны быть завершены к октябрю 2025 года.
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Мэрия Тюмени объявила конкурс по поиску подрядчика для ремонта моста через Парфеновскую протоку. Согласно данным на портале Госзакупок, власти города готовы выделить на это более 150 миллионов рублей. «Начальная цена контракта — 150 236 831 рублей. Объект закупки — выполнение работ по ремонту моста через протоку озера Алебашево (Парфеновскую протоку) в створе улиц Профсоюзная в городе Тюмени. Организатор торгов — МБУ „Тюменьгормост“», — сообщается в документах на портале. В обязанности подрядчика будут включены работы по демонтажу тротуарных блоков, ограждений проезжей части и уличных фонарей. Кроме того, исполнитель обязан обустроить систему водоотведения, отремонтировать поверхности опор и балок моста, а также установить новые парапетные заграждения и дорожные знаки вдоль проезжей части. Срок выполнения ремонтных работ — до 30 сентября. Прием заявок продлится до 27 мая, победитель торгов будет определен 29 мая. В центре Тюмени отремонтируют участок улицы Ленина от Красина до Первомайской. На это власти планируют потратить 1,2 млрд рублей. Работы должны быть завершены к октябрю 2025 года.