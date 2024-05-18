«Урал» спас ничью в борьбе за сохранение в элите российского футбола

19 мая 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

В последнем туре «Урал» сыграет на выезде с ЦСКА Фото: Илья Московец © URA.RU ФК «Урал» на домашней арене сыграл вничью (3:3) с ФК «Оренбург» — прямым конкурентом в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге. По ходу игры команде из Екатеринбурга дважды пришлось отыгрываться. К 58 минуте «Оренбург» вел со счетом 3:1. На 60 минуте в составе «Урала» отличился Сильвие Бегич, оформив дубль, а на 78-й — Гильерме Шеттине. «Урал» и «Оренбург» после этой встречи имеют по 30 очков и занимают 12-е и 11 места соответственно. В последнем туре РПЛ 25 мая «Урал» сыграет в Москве с ЦСКА. У двух прямых конкурентов «Урала» — «Балтики» (Калининград, 26 очков, 15 место, зона прямого вылета) и «Пари НН» (Нижний Новгород) по одной игре в запасе. Если 20 мая «Пари НН» не проиграет ЦСКА, «Урал» опустится на 13 место и вернется в зону стыковых матчей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФК «Урал» на домашней арене сыграл вничью (3:3) с ФК «Оренбург» — прямым конкурентом в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге. По ходу игры команде из Екатеринбурга дважды пришлось отыгрываться. К 58 минуте «Оренбург» вел со счетом 3:1. На 60 минуте в составе «Урала» отличился Сильвие Бегич, оформив дубль, а на 78-й — Гильерме Шеттине. «Урал» и «Оренбург» после этой встречи имеют по 30 очков и занимают 12-е и 11 места соответственно. В последнем туре РПЛ 25 мая «Урал» сыграет в Москве с ЦСКА. У двух прямых конкурентов «Урала» — «Балтики» (Калининград, 26 очков, 15 место, зона прямого вылета) и «Пари НН» (Нижний Новгород) по одной игре в запасе. Если 20 мая «Пари НН» не проиграет ЦСКА, «Урал» опустится на 13 место и вернется в зону стыковых матчей.