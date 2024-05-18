18 мая 2024

«Урал» спас ничью в борьбе за сохранение в элите российского футбола

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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, фк урал
В последнем туре «Урал» сыграет на выезде с ЦСКА Фото:

ФК «Урал» на домашней арене сыграл вничью (3:3) с ФК «Оренбург» — прямым конкурентом в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге. По ходу игры команде из Екатеринбурга дважды пришлось отыгрываться.

К 58 минуте «Оренбург» вел со счетом 3:1. На 60 минуте в составе «Урала» отличился Сильвие Бегич, оформив дубль, а на 78-й — Гильерме Шеттине. «Урал» и «Оренбург» после этой встречи имеют по 30 очков и занимают 12-е и 11 места соответственно.

В последнем туре РПЛ 25 мая «Урал» сыграет в Москве с ЦСКА. У двух прямых конкурентов «Урала» — «Балтики» (Калининград, 26 очков, 15 место, зона прямого вылета) и «Пари НН» (Нижний Новгород) по одной игре в запасе. Если 20 мая «Пари НН» не проиграет ЦСКА, «Урал» опустится на 13 место и вернется в зону стыковых матчей.

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ФК «Урал» на домашней арене сыграл вничью (3:3) с ФК «Оренбург» — прямым конкурентом в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге. По ходу игры команде из Екатеринбурга дважды пришлось отыгрываться. К 58 минуте «Оренбург» вел со счетом 3:1. На 60 минуте в составе «Урала» отличился Сильвие Бегич, оформив дубль, а на 78-й — Гильерме Шеттине. «Урал» и «Оренбург» после этой встречи имеют по 30 очков и занимают 12-е и 11 места соответственно. В последнем туре РПЛ 25 мая «Урал» сыграет в Москве с ЦСКА. У двух прямых конкурентов «Урала» — «Балтики» (Калининград, 26 очков, 15 место, зона прямого вылета) и «Пари НН» (Нижний Новгород) по одной игре в запасе. Если 20 мая «Пари НН» не проиграет ЦСКА, «Урал» опустится на 13 место и вернется в зону стыковых матчей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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