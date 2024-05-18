Пермская актриса Шпица пожаловалась на таксиста, который снизил ее рейтинг

Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на таксиста, который снизил ей рейтинг в приложении после поездки домой из московского театра. Причиной стало мокрое пятно на сиденье автомобиля, оставшееся после нее из-за цветов. Об этом рассказала актриса в своем telegram-канале.
«Я с цветами дождалась такси на тротуаре недалеко от Московского художественного театра. Таксист попросил меня убрать цветы в багажник, чтобы не запачкать сиденье, но я взяла их с собой в салон. Когда прибыли на место, на сиденье было маленькое мокрое пятнышко. За это таксист снизил мой рейтинг в приложении», — пояснила Шпица в посте.
По словам актрисы, рейтинг в приложении ей понизили с 4.99 до 4.92. Но Шпица подчеркнула, что ей дороже подаренные поклонниками цветы, чем недовольство таксиста.
Ранее Шпица из Перми пожаловалась, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала свой возраст.
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Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на таксиста, который снизил ей рейтинг в приложении после поездки домой из московского театра. Причиной стало мокрое пятно на сиденье автомобиля, оставшееся после нее из-за цветов. Об этом рассказала актриса в своем telegram-канале. «Я с цветами дождалась такси на тротуаре недалеко от Московского художественного театра. Таксист попросил меня убрать цветы в багажник, чтобы не запачкать сиденье, но я взяла их с собой в салон. Когда прибыли на место, на сиденье было маленькое мокрое пятнышко. За это таксист снизил мой рейтинг в приложении», — пояснила Шпица в посте. По словам актрисы, рейтинг в приложении ей понизили с 4.99 до 4.92. Но Шпица подчеркнула, что ей дороже подаренные поклонниками цветы, чем недовольство таксиста. Ранее Шпица из Перми пожаловалась, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала свой возраст.