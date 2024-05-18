18 мая 2024
17 мая 2024

Пермская актриса Шпица пожаловалась на таксиста, который снизил ее рейтинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, шпица екатерина
Актриса Шпица рассказала о неприятном случае в такси (архивное фото) Фото:

Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на таксиста, который снизил ей рейтинг в приложении после поездки домой из московского театра. Причиной стало мокрое пятно на сиденье автомобиля, оставшееся после нее из-за цветов. Об этом рассказала актриса в своем telegram-канале.

«Я с цветами дождалась такси на тротуаре недалеко от Московского художественного театра. Таксист попросил меня убрать цветы в багажник, чтобы не запачкать сиденье, но я взяла их с собой в салон. Когда прибыли на место, на сиденье было маленькое мокрое пятнышко. За это таксист снизил мой рейтинг в приложении», — пояснила Шпица в посте.

По словам актрисы, рейтинг в приложении ей понизили с 4.99 до 4.92. Но Шпица подчеркнула, что ей дороже подаренные поклонниками цветы, чем недовольство таксиста.

Ранее Шпица из Перми пожаловалась, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала свой возраст.

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Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на таксиста, который снизил ей рейтинг в приложении после поездки домой из московского театра. Причиной стало мокрое пятно на сиденье автомобиля, оставшееся после нее из-за цветов. Об этом рассказала актриса в своем telegram-канале. «Я с цветами дождалась такси на тротуаре недалеко от Московского художественного театра. Таксист попросил меня убрать цветы в багажник, чтобы не запачкать сиденье, но я взяла их с собой в салон. Когда прибыли на место, на сиденье было маленькое мокрое пятнышко. За это таксист снизил мой рейтинг в приложении», — пояснила Шпица в посте. По словам актрисы, рейтинг в приложении ей понизили с 4.99 до 4.92. Но Шпица подчеркнула, что ей дороже подаренные поклонниками цветы, чем недовольство таксиста. Ранее Шпица из Перми пожаловалась, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала свой возраст.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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