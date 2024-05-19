В ХМАО чиновники решили судьбу девочки, которую мать бросила в магазине Краснодара

Органы опеки приняли решение передать бабушке двухлетнюю девочку из Сургута, которую мать бросила в магазине Краснодара. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова.
"Органы опеки Сургута нашли бабушку девочки, которая согласилась взять на себя ответственность за ребенка. На данный момент решается, какие образом опека над девочкой будет оформлена: либо по заявлению матери, либо по решению органов опеки", — пояснила Низамова в беседе с журналистом.
Она уточнила, что решение было принято в первую очередь в пользу ребенка. Все меры для обеспечения безопасности маленькой сургутянки, а также для соблюдения ее прав были предприняты максимально оперативно.
Ранее URA.RU писало о том, что силовики задержали жительницу Сургута, которая бросила двухлетнюю дочь в супермаркете Краснодара и покинула город. В дело вмешалась детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова.
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