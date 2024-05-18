Водителя с травмами увезли в больницу
На 260-м километре трассы Тюмень — Омск днем 19 мая произошло ДТП между грузовиком и легковым авто. Очевидцы в соцсети сообщили, что фура буквально подмяла по себя легковушку.
«На 260-м километре трассы Тюмень — Омск произошло серьезное ДТП. Фура под собой замяла легковушку», — передает telegram-канал «ЧП Тюмень».
Со слов очевидцев, водителя легкового авто с травмами увезли в больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. На момент публикации новости ответ ожидается.
Водителя легковушки с травмами госпитализировали
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