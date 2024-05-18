18 мая 2024
17 мая 2024

На трассе Тюмень — Омск фура раздавила легковушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя с травмами увезли в больницу Фото:

На 260-м километре трассы Тюмень — Омск днем 19 мая произошло ДТП между грузовиком и легковым авто. Очевидцы в соцсети сообщили, что фура буквально подмяла по себя легковушку.

«На 260-м километре трассы Тюмень — Омск произошло серьезное ДТП. Фура под собой замяла легковушку», — передает telegram-канал «ЧП Тюмень».

Со слов очевидцев, водителя легкового авто с травмами увезли в больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. На момент публикации новости ответ ожидается.

Водителя легковушки с травмами госпитализировали
Водителя легковушки с травмами госпитализировали
Фото:

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На 260-м километре трассы Тюмень — Омск днем 19 мая произошло ДТП между грузовиком и легковым авто. Очевидцы в соцсети сообщили, что фура буквально подмяла по себя легковушку. «На 260-м километре трассы Тюмень — Омск произошло серьезное ДТП. Фура под собой замяла легковушку», — передает telegram-канал «ЧП Тюмень». Со слов очевидцев, водителя легкового авто с травмами увезли в больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ДТП. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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