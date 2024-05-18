На месте работали 28 пожарных (фото из архива)
В Снежинске (Челябинская область) 19 мая произошел пожар в пункте по переработки вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«[Произошло] горение мусора. На месте работает 28 человек личного состава и шесть единиц техники», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Причину предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.
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