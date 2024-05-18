18 мая 2024
17 мая 2024

В челябинском городе в пункте вторсырья вспыхнул пожар. Видео

В Снежинске произошел пожар в пункте вторсырья
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
На месте работали 28 пожарных (фото из архива) Фото:

В Снежинске (Челябинская область) 19 мая произошел пожар в пункте по переработки вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«[Произошло] горение мусора. На месте работает 28 человек личного состава и шесть единиц техники», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Причину предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

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В Снежинске (Челябинская область) 19 мая произошел пожар в пункте по переработки вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «[Произошло] горение мусора. На месте работает 28 человек личного состава и шесть единиц техники», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Причину предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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