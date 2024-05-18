В массовом ДТП на челябинской трассе М-5 «Урал» погиб мужчина. Фото

19 мая 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Один из пострадавших в ДТП был доставлен в больницу с травмами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в массовом ДТП, которое произошло 19 мая на трассе М-5 «Урал» около Миасса, погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 19 мая в 15:40 около Миасса на 1784 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск… В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной версии, 47-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Man с прицепом Schmitz, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим попутно Ford Focus. После чего автомобиль Man наехал на находившийся впереди автомобиль Hyundai, который продвинулся вперед и столкнулся с грузовиком Sany также с полуприцепом Schmitz. 57-летний водитель Hyundai скончался на месте, пассажир с травмами доставлен в больницу. Водитель одной из машин погиб на месте Telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Массовая авария произошла днем 19 мая около Миасса Telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в массовом ДТП, которое произошло 19 мая на трассе М-5 «Урал» около Миасса, погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 19 мая в 15:40 около Миасса на 1784 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск… В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной версии, 47-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Man с прицепом Schmitz, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим попутно Ford Focus. После чего автомобиль Man наехал на находившийся впереди автомобиль Hyundai, который продвинулся вперед и столкнулся с грузовиком Sany также с полуприцепом Schmitz. 57-летний водитель Hyundai скончался на месте, пассажир с травмами доставлен в больницу.