18 мая 2024

В массовом ДТП на челябинской трассе М-5 «Урал» погиб мужчина. Фото

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Один из пострадавших в ДТП был доставлен в больницу с травмами Фото:

В Челябинской области в массовом ДТП, которое произошло 19 мая на трассе М-5 «Урал» около Миасса, погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 19 мая в 15:40 около Миасса на 1784 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск… В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По предварительной версии, 47-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Man с прицепом Schmitz, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим попутно Ford Focus. После чего автомобиль Man наехал на находившийся впереди автомобиль Hyundai, который продвинулся вперед и столкнулся с грузовиком Sany также с полуприцепом Schmitz. 57-летний водитель Hyundai скончался на месте, пассажир с травмами доставлен в больницу.

Водитель одной из машин погиб на месте
Водитель одной из машин погиб на месте
Массовая авария произошла днем 19 мая около Миасса
Массовая авария произошла днем 19 мая около Миасса

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В Челябинской области в массовом ДТП, которое произошло 19 мая на трассе М-5 «Урал» около Миасса, погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 19 мая в 15:40 около Миасса на 1784 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск… В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной версии, 47-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Man с прицепом Schmitz, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим попутно Ford Focus. После чего автомобиль Man наехал на находившийся впереди автомобиль Hyundai, который продвинулся вперед и столкнулся с грузовиком Sany также с полуприцепом Schmitz. 57-летний водитель Hyundai скончался на месте, пассажир с травмами доставлен в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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