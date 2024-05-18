В ЯНАО площадь пожара в деревянном доме выросла в три раза

Спасатели ликвидировали открытое горение дома
В Ноябрьске (ЯНАО) площадь пожара в деревянном двухэтажном доме выросла со 150 до 460 квадратных метров. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.
«В 18 часов 45 минут открытое горение ликвидировано на площади 460 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что погибших и пострадавших не обнаружено. Спасатели продолжают работы на объекте. Возгорание не представляет опасности для рядом стоящих зданий.
Пожар в доме на Энтузиастов вспыхнул вечером 19 мая. Спасатели прибыли на место ЧП в кратчайшие сроки. Дом является расселенным.
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