18 мая 2024
17 мая 2024

В ЯНАО площадь пожара в деревянном доме выросла в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели ликвидировали открытое горение дома
Спасатели ликвидировали открытое горение дома Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) площадь пожара в деревянном двухэтажном доме выросла со 150 до 460 квадратных метров. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.

«В 18 часов 45 минут открытое горение ликвидировано на площади 460 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что погибших и пострадавших не обнаружено. Спасатели продолжают работы на объекте. Возгорание не представляет опасности для рядом стоящих зданий.

Пожар в доме на Энтузиастов вспыхнул вечером 19 мая. Спасатели прибыли на место ЧП в кратчайшие сроки. Дом является расселенным.

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В Ноябрьске (ЯНАО) площадь пожара в деревянном двухэтажном доме выросла со 150 до 460 квадратных метров. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС. «В 18 часов 45 минут открытое горение ликвидировано на площади 460 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что погибших и пострадавших не обнаружено. Спасатели продолжают работы на объекте. Возгорание не представляет опасности для рядом стоящих зданий. Пожар в доме на Энтузиастов вспыхнул вечером 19 мая. Спасатели прибыли на место ЧП в кратчайшие сроки. Дом является расселенным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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