В Свердловской области ожидаются заморозки

В Свердловской области с 20 до 25 мая ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. В некоторые ночи такая температура покроет весь регион, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Вероятность заморозков для Свердловской области в воздухе и на почве в ближайшие ночи: 20 мая — до 0..-5 в южной части области; 21 мая — до нуля на почве по южной границе области, а также на юго-западе; в воздухе без заморозков; 22 мая — до -1..-3 на севере и северо-западе. 23 мая — до 0..-5 на всей территории области, кроме юго-востока», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
На всей территории области 24 мая температура воздуха ночью опустится до 0 и -5, 25 мая в восточной части региона ожидается до 0 и -2. Синоптик подчеркнул, что данные на 22-25 мая предварительные.
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