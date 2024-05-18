Силовики устроили под Екатеринбургом дуэль на пистолетах. Фото

19 мая 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Команды спецназа силовых структур боролись за Кубок министра обороны Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге закончился первый этап соревнований по армейской тактической стрельбе «Вызов» на Кубок министра обороны. Участники продемонстрировали владение разными видами оружия, в том числе дуэль на пистолетах. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что состязания смотрелись очень зрелищно. На полигоне «Свердловский» соревновались команды спецподразделений от Минобороны России, военных вузов, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН и спортивно-патриотических клубов. За спортсменов-спецназовцев болели кадеты, юнармейцы, любители практической стрельбы, родные и друзья. «Судьи определяли сильнейших во владении несколькими видами оружия: автоматом, пистолетом, ружьем и снайперской винтовкой. Также участники прошли стрелковую „дуэль“, военизированную эстафету и спортивную полосу препятствий», — пояснил один из представителей жюри. Состязания были очень зрелищными. Как ранее пояснял замначальника главного управления боевой подготовки ВС РФ, полковник Ринат Хусаинов, упражнения для силовиков разрабатывались с прицелом на навыки, необходимые на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге закончился первый этап соревнований по армейской тактической стрельбе «Вызов» на Кубок министра обороны. Участники продемонстрировали владение разными видами оружия, в том числе дуэль на пистолетах. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что состязания смотрелись очень зрелищно. На полигоне «Свердловский» соревновались команды спецподразделений от Минобороны России, военных вузов, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН и спортивно-патриотических клубов. За спортсменов-спецназовцев болели кадеты, юнармейцы, любители практической стрельбы, родные и друзья. «Судьи определяли сильнейших во владении несколькими видами оружия: автоматом, пистолетом, ружьем и снайперской винтовкой. Также участники прошли стрелковую „дуэль“, военизированную эстафету и спортивную полосу препятствий», — пояснил один из представителей жюри. Состязания были очень зрелищными. Как ранее пояснял замначальника главного управления боевой подготовки ВС РФ, полковник Ринат Хусаинов, упражнения для силовиков разрабатывались с прицелом на навыки, необходимые на СВО.