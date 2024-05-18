18 мая 2024

Силовики устроили под Екатеринбургом дуэль на пистолетах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования среди подразделений специального назначения «Вызов 2024». Екатеринбург
Команды спецназа силовых структур боролись за Кубок министра обороны Фото:

В Екатеринбурге закончился первый этап соревнований по армейской тактической стрельбе «Вызов» на Кубок министра обороны. Участники продемонстрировали владение разными видами оружия, в том числе дуэль на пистолетах. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что состязания смотрелись очень зрелищно.

На полигоне «Свердловский» соревновались команды спецподразделений от Минобороны России, военных вузов, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН и спортивно-патриотических клубов. За спортсменов-спецназовцев болели кадеты, юнармейцы, любители практической стрельбы, родные и друзья.

«Судьи определяли сильнейших во владении несколькими видами оружия: автоматом, пистолетом, ружьем и снайперской винтовкой. Также участники прошли стрелковую „дуэль“, военизированную эстафету и спортивную полосу препятствий», — пояснил один из представителей жюри.

Состязания были очень зрелищными. Как ранее пояснял замначальника главного управления боевой подготовки ВС РФ, полковник Ринат Хусаинов, упражнения для силовиков разрабатывались с прицелом на навыки, необходимые на СВО.

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В Екатеринбурге закончился первый этап соревнований по армейской тактической стрельбе «Вызов» на Кубок министра обороны. Участники продемонстрировали владение разными видами оружия, в том числе дуэль на пистолетах. Корреспондент URA.RU передает с места событий, что состязания смотрелись очень зрелищно. На полигоне «Свердловский» соревновались команды спецподразделений от Минобороны России, военных вузов, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН и спортивно-патриотических клубов. За спортсменов-спецназовцев болели кадеты, юнармейцы, любители практической стрельбы, родные и друзья. «Судьи определяли сильнейших во владении несколькими видами оружия: автоматом, пистолетом, ружьем и снайперской винтовкой. Также участники прошли стрелковую „дуэль“, военизированную эстафету и спортивную полосу препятствий», — пояснил один из представителей жюри. Состязания были очень зрелищными. Как ранее пояснял замначальника главного управления боевой подготовки ВС РФ, полковник Ринат Хусаинов, упражнения для силовиков разрабатывались с прицелом на навыки, необходимые на СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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