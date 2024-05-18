Продюсер Фадеев: новый состав группы Serebro будет петь на китайском

19 мая 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Фадеев ответил на вопросы подписчиков по поводу перезапуска группы Serebro Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Уроженец Кургана продюсер Максим Фадеев собирается перезапустить группу Serebro, новый состав которой будет исполнять песни на китайском и английском языках. Об этом рассказал Фадеев, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети. «После перезапуска группа Serebro будет исполнять песни как на английском, так и на китайском языках. Это точно», — сообщил Фадеев, отвечая на вопрос подписчика. Поп-группа Serebro перестала существовать в 2019 году поскольку лейбл MALFA расторг контракты с ее участницами. Коллектив был создан в 2006 году и уже через год группа выступила на «Евровидении», заняв там третье место. Известность получили исполнительницы — Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Кургана продюсер Максим Фадеев собирается перезапустить группу Serebro, новый состав которой будет исполнять песни на китайском и английском языках. Об этом рассказал Фадеев, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети. «После перезапуска группа Serebro будет исполнять песни как на английском, так и на китайском языках. Это точно», — сообщил Фадеев, отвечая на вопрос подписчика. Поп-группа Serebro перестала существовать в 2019 году поскольку лейбл MALFA расторг контракты с ее участницами. Коллектив был создан в 2006 году и уже через год группа выступила на «Евровидении», заняв там третье место. Известность получили исполнительницы — Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.