18 мая 2024

Продюсер Фадеев: новый состав группы Serebro будет петь на китайском

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фадеев ответил на вопросы подписчиков по поводу перезапуска группы Serebro Фото:

Уроженец Кургана продюсер Максим Фадеев собирается перезапустить группу Serebro, новый состав которой будет исполнять песни на китайском и английском языках. Об этом рассказал Фадеев, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети.

«После перезапуска группа Serebro будет исполнять песни как на английском, так и на китайском языках. Это точно», — сообщил Фадеев, отвечая на вопрос подписчика.

Поп-группа Serebro перестала существовать в 2019 году поскольку лейбл MALFA расторг контракты с ее участницами. Коллектив был создан в 2006 году и уже через год группа выступила на «Евровидении», заняв там третье место. Известность получили исполнительницы — Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

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Уроженец Кургана продюсер Максим Фадеев собирается перезапустить группу Serebro, новый состав которой будет исполнять песни на китайском и английском языках. Об этом рассказал Фадеев, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети. «После перезапуска группа Serebro будет исполнять песни как на английском, так и на китайском языках. Это точно», — сообщил Фадеев, отвечая на вопрос подписчика. Поп-группа Serebro перестала существовать в 2019 году поскольку лейбл MALFA расторг контракты с ее участницами. Коллектив был создан в 2006 году и уже через год группа выступила на «Евровидении», заняв там третье место. Известность получили исполнительницы — Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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