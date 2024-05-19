На Западе услышали в словах Зеленского нотки отчаяния

Президент страны Владимир Зеленский признает нестабильность ситуации на фронте. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Там же он отметил, что давление ВС РФ на передовой вызывает отчаяние в рядах Вооруженных сил Украины.
«Можно наблюдать, что Россия усиливает давление по всей линии фронта, украинцы все больше в отчаянии, а Зеленский говорит о контролируемой, но нестабильной ситуации», — заявил Меркурис. Он также подчеркнул, что численность украинской армии сократилась и она уступает в количестве российским военным.
По словам эксперта, в Киеве скептически относятся новой мобилизации. Там не верят в возможность ВСУ набрать достаточное количество новобранцев.
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