На Западе услышали в словах Зеленского нотки отчаяния

Британский эксперт Меркурис: Зеленский признал нестабильность ситуации на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский говорит о контролируемой ситуации на фронте, в то время как ВСУ в отчаянии
Зеленский говорит о контролируемой ситуации на фронте, в то время как ВСУ в отчаянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент страны Владимир Зеленский признает нестабильность ситуации на фронте. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Там же он отметил, что давление ВС РФ на передовой вызывает отчаяние в рядах Вооруженных сил Украины.

«Можно наблюдать, что Россия усиливает давление по всей линии фронта, украинцы все больше в отчаянии, а Зеленский говорит о контролируемой, но нестабильной ситуации», — заявил Меркурис. Он также подчеркнул, что численность украинской армии сократилась и она уступает в количестве российским военным.

По словам эксперта, в Киеве скептически относятся новой мобилизации. Там не верят в возможность ВСУ набрать достаточное количество новобранцев.

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Президент страны Владимир Зеленский признает нестабильность ситуации на фронте. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Там же он отметил, что давление ВС РФ на передовой вызывает отчаяние в рядах Вооруженных сил Украины. «Можно наблюдать, что Россия усиливает давление по всей линии фронта, украинцы все больше в отчаянии, а Зеленский говорит о контролируемой, но нестабильной ситуации», — заявил Меркурис. Он также подчеркнул, что численность украинской армии сократилась и она уступает в количестве российским военным. По словам эксперта, в Киеве скептически относятся новой мобилизации. Там не верят в возможность ВСУ набрать достаточное количество новобранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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