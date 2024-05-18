С 20 мая в квартирах Перми отключат тепло и горячую воду

В Перми 20 мая официально завершится отопительный сезон, после чего будут проведены массовые отключения горячей воды в домах. Об этом горожан предупредила пресс-служба ПАО «Т Плюс».
«Пермские тепловые сети <…> приступают к ежегодной проверке теплосетей на прочность и плотность. Мероприятия по профилактике трубопроводов (с 20 мая — прим. URA.RU) начинаются сразу в нескольких районах Перми. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды обязаны предупреждать УК и ТСЖ», — написано на сайте компании.
Первыми под отключение попадут жители Кировского и Орджоникидзевского районов, а также микрорайона Кондратово. Здесь опрессовки стартуют 20 мая. На следующий день гидравлические испытания будут проведены в центре прикамской столицы и в Индустриальном районе. Полный список адресов опубликован здесь.
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В Перми 20 мая официально завершится отопительный сезон, после чего будут проведены массовые отключения горячей воды в домах. Об этом горожан предупредила пресс-служба ПАО «Т Плюс». «Пермские тепловые сети <…> приступают к ежегодной проверке теплосетей на прочность и плотность. Мероприятия по профилактике трубопроводов (с 20 мая — прим. URA.RU) начинаются сразу в нескольких районах Перми. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды обязаны предупреждать УК и ТСЖ», — написано на сайте компании. Первыми под отключение попадут жители Кировского и Орджоникидзевского районов, а также микрорайона Кондратово. Здесь опрессовки стартуют 20 мая. На следующий день гидравлические испытания будут проведены в центре прикамской столицы и в Индустриальном районе. Полный список адресов опубликован здесь. Ранее отопительный сезон в Перми планировали завершить 13 мая. Но мэрия изменила сроки из-за плохой погоды.