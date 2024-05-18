18 мая 2024
17 мая 2024

С 20 мая в квартирах Перми отключат тепло и горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Батарея отопления, холод, батарея, отопление
В прикамской столице собираются проверить 2056 км теплосетей Фото:

В Перми 20 мая официально завершится отопительный сезон, после чего будут проведены массовые отключения горячей воды в домах. Об этом горожан предупредила пресс-служба ПАО «Т Плюс».

«Пермские тепловые сети <…> приступают к ежегодной проверке теплосетей на прочность и плотность. Мероприятия по профилактике трубопроводов (с 20 мая — прим. URA.RU) начинаются сразу в нескольких районах Перми. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды обязаны предупреждать УК и ТСЖ», — написано на сайте компании.

Первыми под отключение попадут жители Кировского и Орджоникидзевского районов, а также микрорайона Кондратово. Здесь опрессовки стартуют 20 мая. На следующий день гидравлические испытания будут проведены в центре прикамской столицы и в Индустриальном районе. Полный список адресов опубликован здесь.

Ранее отопительный сезон в Перми планировали завершить 13 мая. Но мэрия изменила сроки из-за плохой погоды.

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В Перми 20 мая официально завершится отопительный сезон, после чего будут проведены массовые отключения горячей воды в домах. Об этом горожан предупредила пресс-служба ПАО «Т Плюс». «Пермские тепловые сети <…> приступают к ежегодной проверке теплосетей на прочность и плотность. Мероприятия по профилактике трубопроводов (с 20 мая — прим. URA.RU) начинаются сразу в нескольких районах Перми. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды обязаны предупреждать УК и ТСЖ», — написано на сайте компании. Первыми под отключение попадут жители Кировского и Орджоникидзевского районов, а также микрорайона Кондратово. Здесь опрессовки стартуют 20 мая. На следующий день гидравлические испытания будут проведены в центре прикамской столицы и в Индустриальном районе. Полный список адресов опубликован здесь. Ранее отопительный сезон в Перми планировали завершить 13 мая. Но мэрия изменила сроки из-за плохой погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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