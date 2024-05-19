В Дагестане полицейские похитили 200 тонн нефтепродуктов

В Тарумовском и Ногайском районах Дагестана проверяют полицейских на причастность к хищению 200 тонн нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.
«Управлением уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводится комплекс мероприятий, направленный на противодействие противоправным действиям граждан. В настоящее время на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам», — говорится в telegram-канале МВД по Республике Дагестан.
В ведомстве подчеркивают, что по результатам будет принято решения в установленном законном порядке. Ранее там заявили, что уголовное дело было возбуждено по факту хищения нефтепродуктов организованной группой в особо крупном размере по статье 158 УК РФ.
По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района было похищено не менее 200 тонн нефтепродуктов на сумму свыше 6 млн рублей. По уголовному делу задержали девять человек.
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