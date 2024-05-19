Путину доложили о крушении вертолета Раиси

20 мая 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Путин выразил поддержку и сочувствие иранскому народу из-за крушения вертолета Раиси в горах Ирана Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Президент России Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин. Новость по теме Как мир отреагировал на крушение вертолета президента Ирана Раиси «Президент Путин внимательно следит за новостями с самого начала инцидента», — приводит слова Левитина иранский телеканал IRIB. По его словам, российский лидер выразил поддержку и сочувствие иранскому народу. Президент РФ немедленно поручил пригласить посла Ирана в России Казема Джалали и сообщить, что РФ готова оказать любую помощь в поисках вертолета. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая. Спасатели ведут поисковую работу. В операции задействованы турецкие альпинисты. ЕС ведет поиски с помощью спутника. Сначала сообщали, что спасатели вышли на связь с пассажирами, однако позже в КСИР опровергли данную информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин. «Президент Путин внимательно следит за новостями с самого начала инцидента», — приводит слова Левитина иранский телеканал IRIB. По его словам, российский лидер выразил поддержку и сочувствие иранскому народу. Президент РФ немедленно поручил пригласить посла Ирана в России Казема Джалали и сообщить, что РФ готова оказать любую помощь в поисках вертолета. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая. Спасатели ведут поисковую работу. В операции задействованы турецкие альпинисты. ЕС ведет поиски с помощью спутника. Сначала сообщали, что спасатели вышли на связь с пассажирами, однако позже в КСИР опровергли данную информацию.