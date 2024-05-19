Путину доложили о крушении вертолета Раиси

Президент России Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин.
«Президент Путин внимательно следит за новостями с самого начала инцидента», — приводит слова Левитина иранский телеканал IRIB. По его словам, российский лидер выразил поддержку и сочувствие иранскому народу. Президент РФ немедленно поручил пригласить посла Ирана в России Казема Джалали и сообщить, что РФ готова оказать любую помощь в поисках вертолета.
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая. Спасатели ведут поисковую работу. В операции задействованы турецкие альпинисты. ЕС ведет поиски с помощью спутника. Сначала сообщали, что спасатели вышли на связь с пассажирами, однако позже в КСИР опровергли данную информацию.
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