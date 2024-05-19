Как мир отреагировал на крушение вертолета президента Ирана Раиси

Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси

ЕС задействует спутниковую систему для помощи в поисках Фото: nightrider/pickupimage

новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Вертолет президента Ирана Эбрахим Раиси совершил жесткую посадку из-за тумана в районе Верзегана (Азербайджан). В связи с этим Турция направила 32 альпиниста на поиски летательного аппарата и его пассажиров. URA.RU подготовило список стран и их реакции на произошедшее.

Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсетях рассказал, что Баку готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета. Он подчеркнул, что молится за президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию, передают РИА Новости.

Ирак

Премьер-министр Ирака Мухаммад Ас-Судани поручил оказать помощь Ирану в связи с катастрофой. Он отдал распоряжение МВД и другим компетентным органам страны. Ирак сформировал четыре спасательных группы, которые отправятся на поиски.

США

Администрация США сообщила, что следит за сообщениями о падении вертолет. По словам представителей страны, у них нет пока других комментариев по этому поводу, передает ТАСС. Как рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден был проинформирован о трагедии.

Армения

Власти Армении были потрясены новостями из Ирана. Пресс-служба МИД страны сообщила, что они готовы предоставить всю необходимую поддержку для поисков вертолета с президентом, передает ТАСС.

Россия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова помочь в поисках вертолета. Отмечается, что власти страны могут направить своих спасателей в тот район. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин сообщил, что молится о сохранении жизни и здоровья президента и его спутников. По словам советника президента России Игоря Левитина, президент РФ Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолетом Раиси.

Турция

Власти Турции следят за ситуацией с вертолетом. Страна направила 32 альпиниста на его поиски. По словам Минобороны Турции, предоставило Ирану беспилотник и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета.

Беларусь

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск сопереживает Тегерану и искренне желает успеха поисковой операции. Глаз подчеркнул, что Иран является дружественным для Белоруссии государством, передает ТАСС.

ЕС

Евросоюз заявили, что следит за ситуацией. Как сказал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, ЕС планирует задействовать свою спутниковую систему для оказания помощи. Речь идет о спутниковой службе Copernicus EMS.

Боливия

Власти Боливии с беспокойством следят за ситуацией с вертолетом президента Ирана. По словам боливийского МИД, страна надеется, что всех пассажиров найдут живыми, передают РИА Новости.