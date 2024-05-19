КСИР опроверг данные о выходе на связь с пассажиром в вертолете Раиси

20 мая 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Глава КСИР опроверг информацию о том, что находящиеся на борту президента Ирана выходили на связь после крушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Верзегане, вопреки обнародованной ранее информации, находившиеся в нем на связь не выходили. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами. «На место ЧП работают вооруженные силы КСИР. Сообщения о контактах сопровождавших президента после катастрофы не соответствуют действительности», — цитирует слова Хосейна Салами телеканал Presstv . Ранее МИД Ирана сообщил, что пассажир вертолета Раиси выходил на связь и жаловался на самочувствие. Якобы контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта. Вертолет президента Ирана Эбрахим Раиси 19 мая совершил жесткую посадку из-за тумана в районе Верзегана в Азербайджане. Что известно о крушении борта главы исламской республики, URA.RU рассказал в сводном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Верзегане, вопреки обнародованной ранее информации, находившиеся в нем на связь не выходили. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами. «На место ЧП работают вооруженные силы КСИР. Сообщения о контактах сопровождавших президента после катастрофы не соответствуют действительности», — цитирует слова Хосейна Салами телеканал Presstv. Ранее МИД Ирана сообщил, что пассажир вертолета Раиси выходил на связь и жаловался на самочувствие. Якобы контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта. Вертолет президента Ирана Эбрахим Раиси 19 мая совершил жесткую посадку из-за тумана в районе Верзегана в Азербайджане. Что известно о крушении борта главы исламской республики, URA.RU рассказал в сводном материале.