19 мая 2024

КСИР опроверг данные о выходе на связь с пассажиром в вертолете Раиси

© Служба новостей «URA.RU»
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, вертолет
Глава КСИР опроверг информацию о том, что находящиеся на борту президента Ирана выходили на связь после крушения Фото:

После жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Верзегане, вопреки обнародованной ранее информации, находившиеся в нем на связь не выходили. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами.

«На место ЧП работают вооруженные силы КСИР. Сообщения о контактах сопровождавших президента после катастрофы не соответствуют действительности», — цитирует слова Хосейна Салами телеканал Presstv.

Ранее МИД Ирана сообщил, что пассажир вертолета Раиси выходил на связь и жаловался на самочувствие. Якобы контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта.

Вертолет президента Ирана Эбрахим Раиси 19 мая совершил жесткую посадку из-за тумана в районе Верзегана в Азербайджане. Что известно о крушении борта главы исламской республики, URA.RU рассказал в сводном материале.

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После жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Верзегане, вопреки обнародованной ранее информации, находившиеся в нем на связь не выходили. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами. «На место ЧП работают вооруженные силы КСИР. Сообщения о контактах сопровождавших президента после катастрофы не соответствуют действительности», — цитирует слова Хосейна Салами телеканал Presstv. Ранее МИД Ирана сообщил, что пассажир вертолета Раиси выходил на связь и жаловался на самочувствие. Якобы контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта. Вертолет президента Ирана Эбрахим Раиси 19 мая совершил жесткую посадку из-за тумана в районе Верзегана в Азербайджане. Что известно о крушении борта главы исламской республики, URA.RU рассказал в сводном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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