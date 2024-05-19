Аналитики выяснили, когда зарплаты в Курганской области вырастут до 100 000 рублей

Для того, чтобы половина населения Курганской области получила зарплату в 100 000 рублей и выше, потребуется семь лет. К таким выводам пришли аналитики, передает РИА Новости.
«Через 7,3 года более 50% населения Курганской области будет получать зарплату в 100 тысяч рублей и выше», — написано на сайте издания. Через четыре года к этому уровню выплат придут более четверти жителей региона. По 100 000 рублей 75% курганцев будут получать по прошествии 10,6 года, указано в исследовании.
Жители ЯМАО быстрее всего в РФ придут к зарплатам в 100 тысяч рублей. Для этого им понадобится всего полгода. Расчеты производились с учетом покупательской способности и усредненных темпов роста зарплат за последние пять лет. В рейтинге российских регионов Курганская область занимает 32-е место.
Ранее было подсчитано, что курганцы из малых и средних населенных пунктов в 2023 году получали в среднем 38 тысяч рублей за месяц. По этому показателю территория заняла 70-е место по стране. Зарплаты курганских сельчан оказались одними из самых низких.
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Для того, чтобы половина населения Курганской области получила зарплату в 100 000 рублей и выше, потребуется семь лет. К таким выводам пришли аналитики, передает РИА Новости. «Через 7,3 года более 50% населения Курганской области будет получать зарплату в 100 тысяч рублей и выше», — написано на сайте издания. Через четыре года к этому уровню выплат придут более четверти жителей региона. По 100 000 рублей 75% курганцев будут получать по прошествии 10,6 года, указано в исследовании. Жители ЯМАО быстрее всего в РФ придут к зарплатам в 100 тысяч рублей. Для этого им понадобится всего полгода. Расчеты производились с учетом покупательской способности и усредненных темпов роста зарплат за последние пять лет. В рейтинге российских регионов Курганская область занимает 32-е место. Ранее было подсчитано, что курганцы из малых и средних населенных пунктов в 2023 году получали в среднем 38 тысяч рублей за месяц. По этому показателю территория заняла 70-е место по стране. Зарплаты курганских сельчан оказались одними из самых низких.