Аналитики выяснили, когда зарплаты в Курганской области вырастут до 100 000 рублей

Половина жителей Курганской области через 7 лет будет получать по 100 000 рублей

20 мая 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

У менее трети жителей региона зарплаты не вырастут до сотни через 10 лет, указано в отчете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для того, чтобы половина населения Курганской области получила зарплату в 100 000 рублей и выше, потребуется семь лет. К таким выводам пришли аналитики, передает РИА Новости. «Через 7,3 года более 50% населения Курганской области будет получать зарплату в 100 тысяч рублей и выше», — написано на сайте издания. Через четыре года к этому уровню выплат придут более четверти жителей региона. По 100 000 рублей 75% курганцев будут получать по прошествии 10,6 года, указано в исследовании. Жители ЯМАО быстрее всего в РФ придут к зарплатам в 100 тысяч рублей. Для этого им понадобится всего полгода. Расчеты производились с учетом покупательской способности и усредненных темпов роста зарплат за последние пять лет. В рейтинге российских регионов Курганская область занимает 32-е место. Ранее было подсчитано, что курганцы из малых и средних населенных пунктов в 2023 году получали в среднем 38 тысяч рублей за месяц. По этому показателю территория заняла 70-е место по стране. Зарплаты курганских сельчан оказались одними из самых низких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для того, чтобы половина населения Курганской области получила зарплату в 100 000 рублей и выше, потребуется семь лет. К таким выводам пришли аналитики, передает РИА Новости. «Через 7,3 года более 50% населения Курганской области будет получать зарплату в 100 тысяч рублей и выше», — написано на сайте издания. Через четыре года к этому уровню выплат придут более четверти жителей региона. По 100 000 рублей 75% курганцев будут получать по прошествии 10,6 года, указано в исследовании. Жители ЯМАО быстрее всего в РФ придут к зарплатам в 100 тысяч рублей. Для этого им понадобится всего полгода. Расчеты производились с учетом покупательской способности и усредненных темпов роста зарплат за последние пять лет. В рейтинге российских регионов Курганская область занимает 32-е место. Ранее было подсчитано, что курганцы из малых и средних населенных пунктов в 2023 году получали в среднем 38 тысяч рублей за месяц. По этому показателю территория заняла 70-е место по стране. Зарплаты курганских сельчан оказались одними из самых низких.