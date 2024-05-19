Сколько лет нужно тюменцам, чтобы зарабатывать в регионе более 100 тысяч рублей

Тюменцы смогут зарабатывать более 100 тысяч рублей через 7 лет

20 мая 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Область в рейтинге регионов по динамике зарплат заняла 26 место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюменской области смогут получать зарплату выше 100 тысяч рублей через семь лет. Такие данные приведены в исследовании РИА Новостей. «Тюменская область в рейтинге регионов России по динамике зарплат заняла 26 место. В связи с этим половина жителей региона только через семь лет смогут получать зарплату от 100 тысяч рублей и выше», — указано в исследовании. Через два года и три месяца более четверти населения будет зарабатывать выше 100 тысяч рублей. А спустя десять лет и восемь месяцев больше 75% жителей региона смогут получать столько же. В Тюмени количество вакансий в 2023 году с заработной платой более 150 тысяч рублей возросло в 2,5 раза. На такую зарплату чаще всего искали машинистов, водителей, менеджеров и сварщиков. На конец марта 2024 года выше 150 тысяч рублей готовы были платить оператору обезвоживающей и обессоливающей установки, оператору по добыче и нефти газа, специалисту по охране окружающей среды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области смогут получать зарплату выше 100 тысяч рублей через семь лет. Такие данные приведены в исследовании РИА Новостей. «Тюменская область в рейтинге регионов России по динамике зарплат заняла 26 место. В связи с этим половина жителей региона только через семь лет смогут получать зарплату от 100 тысяч рублей и выше», — указано в исследовании. Через два года и три месяца более четверти населения будет зарабатывать выше 100 тысяч рублей. А спустя десять лет и восемь месяцев больше 75% жителей региона смогут получать столько же. В Тюмени количество вакансий в 2023 году с заработной платой более 150 тысяч рублей возросло в 2,5 раза. На такую зарплату чаще всего искали машинистов, водителей, менеджеров и сварщиков. На конец марта 2024 года выше 150 тысяч рублей готовы были платить оператору обезвоживающей и обессоливающей установки, оператору по добыче и нефти газа, специалисту по охране окружающей среды.