19 мая 2024
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17 мая 2024

Сколько лет нужно тюменцам, чтобы зарабатывать в регионе более 100 тысяч рублей

Тюменцы смогут зарабатывать более 100 тысяч рублей через 7 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Деньги и обмен валюты". Челябинск, 5тысяч, олигарх, деньги, обмен валюты, рубли
Область в рейтинге регионов по динамике зарплат заняла 26 место Фото:

Жители Тюменской области смогут получать зарплату выше 100 тысяч рублей через семь лет. Такие данные приведены в исследовании РИА Новостей.

«Тюменская область в рейтинге регионов России по динамике зарплат заняла 26 место. В связи с этим половина жителей региона только через семь лет смогут получать зарплату от 100 тысяч рублей и выше», — указано в исследовании.

Через два года и три месяца более четверти населения будет зарабатывать выше 100 тысяч рублей. А спустя десять лет и восемь месяцев больше 75% жителей региона смогут получать столько же.

В Тюмени количество вакансий в 2023 году с заработной платой более 150 тысяч рублей возросло в 2,5 раза. На такую зарплату чаще всего искали машинистов, водителей, менеджеров и сварщиков. На конец марта 2024 года выше 150 тысяч рублей готовы были платить оператору обезвоживающей и обессоливающей установки, оператору по добыче и нефти газа, специалисту по охране окружающей среды.

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Жители Тюменской области смогут получать зарплату выше 100 тысяч рублей через семь лет. Такие данные приведены в исследовании РИА Новостей. «Тюменская область в рейтинге регионов России по динамике зарплат заняла 26 место. В связи с этим половина жителей региона только через семь лет смогут получать зарплату от 100 тысяч рублей и выше», — указано в исследовании. Через два года и три месяца более четверти населения будет зарабатывать выше 100 тысяч рублей. А спустя десять лет и восемь месяцев больше 75% жителей региона смогут получать столько же. В Тюмени количество вакансий в 2023 году с заработной платой более 150 тысяч рублей возросло в 2,5 раза. На такую зарплату чаще всего искали машинистов, водителей, менеджеров и сварщиков. На конец марта 2024 года выше 150 тысяч рублей готовы были платить оператору обезвоживающей и обессоливающей установки, оператору по добыче и нефти газа, специалисту по охране окружающей среды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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