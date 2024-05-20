В КСИР подтвердили обнаружение источника тепла у места крушения вертолета Раиси

Командующий КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла, которым, скорее всего, могут быть обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Press TV.
«Командующий КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла, которым, предположительно, могут быть обломки вертолета Раиси», — пишет Press TV. Там уточнили, что обломки обнаружены турецким беспилотником.
В Иране продолжается поисково-спасательная работа по вертолету президента Ирана Раиси, который совершил жесткую посадку. Россия направит группу из 60 спасателей на место ЧП, сообщили в Кремле. В настоящее время поиски судна осложнены темнотой и дождем, пишет агентство Tasnim.
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