Командование ВСУ отправляет своих военных на позиции, зная, что личный состав уже не покинет их живыми. Об этом заявил один из украинских военнопленных Андрей Шоланки.
"Попали в плен 10 мая, наше начальство знало о вашем наступлении. Нас посылали на точку — на такую точку, что оттуда невозможно было вообще выйти. Нас собрали там 17 человек, и начался бой на соседней позиции», — рассказал Андрей Шоланки. Его слова приводит Минобороны РФ.
По словам пленного, за 11 месяцев своей службы он ни разу не видел поддержки со стороны командования. По его словам, в ВСУ солдат всегда «кидали на пушечное мясо».
Ранее один из пленных солдат ВСУ заявил, что в украинскую армию берут даже с врожденным пороком сердца. Также военный заявил, что он даже не проходил срочную службу, пишет деловое издание "Взгляд".
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