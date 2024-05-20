ВСУ отправляют бойцов на позиции, с которых не уходят живыми

Пленный боец ВСУ: командиры посылают солдат на позиции, с которых не уйти живьем
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Командование ВСУ отправляет своих бойцов на "пушечное мясо", сказал один из пленных
Командование ВСУ отправляет своих бойцов на "пушечное мясо", сказал один из пленных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ отправляет своих военных на позиции, зная, что личный состав уже не покинет их живыми. Об этом заявил один из украинских военнопленных Андрей Шоланки.

"Попали в плен 10 мая, наше начальство знало о вашем наступлении. Нас посылали на точку — на такую точку, что оттуда невозможно было вообще выйти. Нас собрали там 17 человек, и начался бой на соседней позиции», — рассказал Андрей Шоланки. Его слова приводит Минобороны РФ.

По словам пленного, за 11 месяцев своей службы он ни разу не видел поддержки со стороны командования. По его словам, в ВСУ солдат всегда «кидали на пушечное мясо».

Ранее один из пленных солдат ВСУ заявил, что в украинскую армию берут даже с врожденным пороком сердца. Также военный заявил, что он даже не проходил срочную службу, пишет деловое издание "Взгляд". 

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Командование ВСУ отправляет своих военных на позиции, зная, что личный состав уже не покинет их живыми. Об этом заявил один из украинских военнопленных Андрей Шоланки. "Попали в плен 10 мая, наше начальство знало о вашем наступлении. Нас посылали на точку — на такую точку, что оттуда невозможно было вообще выйти. Нас собрали там 17 человек, и начался бой на соседней позиции», — рассказал Андрей Шоланки. Его слова приводит Минобороны РФ. По словам пленного, за 11 месяцев своей службы он ни разу не видел поддержки со стороны командования. По его словам, в ВСУ солдат всегда «кидали на пушечное мясо». Ранее один из пленных солдат ВСУ заявил, что в украинскую армию берут даже с врожденным пороком сердца. Также военный заявил, что он даже не проходил срочную службу, пишет деловое издание "Взгляд". 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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